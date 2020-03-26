中央氣象局預報顯示，今(27)日深夜至明(28)日中部以北有降雨的機率，明天上半天天氣與今日類似，各地高溫可達30度，晚間鋒面接近，北部、東半部天氣多變化，局部地區偶爾會有陣雨的現象。

天氣風險公司氣象預報員賴忠瑋表示，明天受鋒面影響，北部及東半部雲量偏多，晚間鋒面雲系報到，中部以北及東半部地區轉為有雨天氣，同時局部地區有較大雨勢出現的可能，預計會影響到周六(28)，周日(29)鋒面遠離，民眾可把握短暫的好天氣。

賴忠瑋指出，溫度方面，北部明天白天高溫可達28-30度，周六受鋒面及冷氣團影響，白天高溫約20度左右，中南部及花蓮台東則有30度高溫，早晚約20度左右，由於日夜溫差達10度，提醒民眾要注意保暖。

降雨方面，迎風面的東半部地區晚間開始轉為有雨，西半部山區也有局部地區降雨，前往山區須留意。

天氣風險臉書專頁預報資料指出，周六晚間到下周日(29)清晨北部低溫下探15-16度，中部17-18度，南部、花東19-20度左右，日夜溫差大，提醒民眾適時調整衣物以免著涼。

(中時 )