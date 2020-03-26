日副外相麻生 世界衛生組織應叫“中國衛生組織” 22:002020/03/26 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本副首相麻生太郎。（取自日本官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本共同社報導，日本副首相兼財務相麻生太郎26日在參院財政金融委員會會議上，就世界衛生組織（WHO）發言時稱，"出現大量聲音說（WHO）不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織"。 報導表示，日本在野黨議員提到網上出現以WHO未能保持政治上中立為由要求總幹事譚德塞辭職的聲音，麻生回答該議員質詢時作出上述發言。 麻生此前也在記者會等場合把新型冠狀病毒稱為"武漢病毒"，此外還就中國發佈的感染人數等發言稱"我認為不相信才是正確的"。 (中時 ) #麻生 #世界衛生組織 #中國 #WHO #發言 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普再譙：疫情來自中國且失控 04:092020/03/22 焦點新聞 川普甩鍋堅持用中國病毒 專家憂加深美國反華情緒 18:162020/03/22 國際 專家傳真－疫情衝擊中國短期半導體景氣 但中長期架構未變 04:102020/03/23 產業特刊 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 中國黃皮書：Q1經濟打擊令人「瞠目結舌」 10:402020/03/24 財經 去年台灣就警示新冠肺炎有人傳人風險 WHO：收到會讓專家處理 18:332020/03/24 國際 美中發言人爭辯病毒起源 台灣發言人這樣說 15:282020/03/24 政治 中美隔空開戰！中駐法使館稱「川普大流行病」 2國官員唇槍舌戰 18:412020/03/24 國際 日本副首相批「義大利曾說只有黃種人才會染新冠肺炎」 18:012020/03/25 國際 川普上場 打“世衛組織偏袒中國” 20:422020/03/26 國際 國際熱門新聞 確診直逼7萬 醫院爆滿 美快變成義大利 - 國際 這國衛生部長稱首都居民都將受檢測 次日被辭職 - 國際 日副外相麻生 世界衛生組織應叫“中國衛生組織” - 國際 史上新高！美前周初領失業金人數爆增3百萬 - 國際 房間髒沒熱水…英女母親向BBC爆：在台隔離像被關監獄 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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