日本共同社報導，日本副首相兼財務相麻生太郎26日在參院財政金融委員會會議上，就世界衛生組織（WHO）發言時稱，"出現大量聲音說（WHO）不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織"。

報導表示，日本在野黨議員提到網上出現以WHO未能保持政治上中立為由要求總幹事譚德塞辭職的聲音，麻生回答該議員質詢時作出上述發言。

麻生此前也在記者會等場合把新型冠狀病毒稱為"武漢病毒"，此外還就中國發佈的感染人數等發言稱"我認為不相信才是正確的"。

(中時 )