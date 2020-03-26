演藝世家出身的日本男星柄本佑，日前在電視劇《不知道也無妨》中飾演色氣滿滿的攝影師，這回也因為老婆安藤櫻無法接演電影《火口的二人》，反而自願接演，就連老爸柄本明都情義相挺，聲音客串他在片中的父親，且柄本佑這回再度詮釋色氣男，更有攝影癖，跟片中的前女友瀧內公美「邊做邊攝」，多張慾照反倒成為兩人重燃慾火的助性工具。

值得一提的是，本片所有的性愛寫真，都由知名攝影師荒木經惟的嫡傳弟子野村佐紀子掌鏡，讓許多攝影愛好者慕名前來觀賞，更難得的部分，是本片的拍攝過程也「非常健康」，準時開拍、準時收班，1天固定拍攝9小時，不僅讓瀧內公美大讚：「感覺像在上班。」

一如《寄生上流》南韓導演奉俊昊，遵守每周52小時的電影拍攝工時，《火口的二人》導演荒井晴彥也很有自己的拍片堅持，女主角瀧內公美便透露：「通常拍攝電影，都要從清晨拍到午夜，不過這部作品的拍攝，竟然只從早上8點，拍到下午5點左右。」至於男女主角在拍片空檔有什麼休閒娛樂？瀧內公美會去按摩跟泡超級錢湯，柄本佑更逮到機會去電影院觀賞《終極戰士：掠奪者》。電影4月1日在台上映。

(中時 )