伊林女星蔡淑臻在《練愛iNG》中飾演男主角阿Ken好朋友小寶的老婆，雖然片中兩人不熟，眼看阿Ken卡在感情胡同，還是主動開示對方，強調女生要的很簡單，真的沒有男生想的那麼複雜，她片中一席「練愛」訣竅，也被廣大的女性好友推爆。

蔡淑臻說：「跟小寶每天在一起我都很開心，但更重要的是，我知道這個男人是真心真意對我，就算他很不擅長的事情，他也會為了我去Try，所以我知道他是用盡了全力在愛我。」蔡解釋，男生為了女生願意去盡力嘗試、去努力的話，女生一定也會接受到這個真誠的心意。

電影日前助攻求婚，近日又助攻觀眾觀眾突破曖昧期，有位女性觀眾表示她和剛認識不久的曖昧對象相約在白色情人節一起去看《練愛iNG》，他們倆看到阿KEN準備唱電影主題曲〈練愛〉獻給在國外唸書的紀培慧的告白橋段，男方偷親了她，看完電影後他們就到附近的公園聊天，女方對男方說：「你都還沒跟我提交往，怎麼可以偷親我？」男方順勢告白：「那妳要跟我交往嗎？」後來就正式交往了。電影上映中。

(中時 )