年輕也會得口腔癌！29歲的小張有6年抽菸及嚼檳榔史。家人看他吞雲吐霧、血盆大口、牙齒發黑歪斜，總勸他戒菸戒檳，並轉貼許多抽菸嚼檳得到口腔癌的文章給他，希望嚇阻他抽菸、吃檳榔，也鼓勵他去醫院做口腔檢查，他都用「我還這麼年輕，抽菸嚼檳榔的人那麼多，癌症怎麼可能輪到我！」來反駁；直到日前口腔內長出異物，心裡越想越惶恐，趕緊就醫確診為口腔癌第二期。

衛生福利部臺北醫院牙科李怡祥主任表示， 2018年國人死因統計結果，惡性腫瘤居十大死因之首，其中十大癌症死因排行榜第五名是口腔癌，研究顯示抽菸、嚼檳榔者，罹患口腔癌的機率是一般人的89倍，若合併抽菸、嚼檳榔、喝酒者，機率更高達123倍，對健康有極大的危害，不能抱有僥倖心理。

長期有菸酒檳習慣者更需要留意口腔變化，除戒菸檳、少飲酒之外，日常應避免食用熱度過高或太辛辣的食物，養成定期口腔檢查的習慣，早期發現、早期治療可提高治癒機會；而政府也有提供兩年一次口腔黏膜檢查，應多加利用。

而口腔癌是有前兆的，李怡祥分享10項口腔自我檢查，當發現有任一種警訊時，應警覺異常並儘速就醫：

1.長達兩週以上未癒合的口腔潰瘍

2.口腔或是頸部出現硬塊，觸摸時不一定有疼痛感

3.味覺遲鈍

4.口腔內有白斑或紅斑或突起物出現、腫塊形成

5.時常有不明原因的出血，通常不會疼痛

6.張口困難

7.舌頭運動受限，說話吞嚥咀嚼都有問題，感覺麻木

8.感覺異常，如下唇麻木

9.牙齒浮動易位

10.臉形左右兩邊不對稱

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(中時電子報)