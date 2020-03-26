新冠肺炎疫情在全球持續延燒，病毒目前尚未有疫苗及藥物可以預防治療，日前才有國外研究指出，病毒可以在塑膠、不鏽鋼表面存活超過3天，現在又有美國專家警告，鞋底恐是傳染途徑之一。

根據外媒報導，雖然尚未有證據證實病毒可以透過鞋子進入到家中，但家庭醫師Georgine Nanos卻認為，新冠病毒可以在物體表面存活12小時，甚至超過，因此這也肯定包含鞋子。

有其他專家也認同此項說法，感染疾病專家Mary E. Schmidt向《赫芬頓郵報》表示，實際上，病毒可能可以存在5天、甚至更長時間，這是因為和鞋子的材質有關。公共衛生專家Carol Winner指出，冠狀病毒可能落在鞋子上，尤其氨綸在內的某些合成材質，會使病毒多停留好幾天，因此他建議民眾進屋之前一定要脫鞋。

但Carol Winner也承認，還需要進行更多研究才能證實這類推測。

(中時電子報)