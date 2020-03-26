台南市警察局玉井分局轄內含玉井、楠西與南化等三區，地處偏僻山區，今年3月台南市政府警察局撥給玉井分局10部新型警用機車，26日分局於酒駕勤務中集體帶隊實施威力巡邏，巡視主要幹道以外之偏僻道路，盼民眾勿心存僥倖，遵守交通規則勿酒駕。

玉井分局原本以警用汽車巡邏為主，但警用機車在交通執法上有多項好處，包括便於穿梭市區街道及村里小巷，機動性高，執法密度與強度都能較為落實。

玉井分局分局長楊青垂為讓每位同仁熟悉新車之操作與性能，督促同仁善用公家發給之裝備，26日取締酒駕勤務中，集體帶隊實施威力巡邏，巡邏當中遇有可疑車輛，均立即攔停盤查，確認有無酒駕或其他不法情事。

本次取締酒駕勤務有別於民眾一般常見的夜間時段，在上午全台南同步實施封城攔檢，用意在使喜歡喝酒的民眾勿心存僥倖，務必謹記警察勤務係24小時運作，全年無休。

玉井分局同時提醒民眾，酒後可改搭計程車，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等方式，徹底杜絕酒後駕車案件。

(中時 )