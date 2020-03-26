美國加州愛德華空軍基地（EAFB）出現4起新冠病毒(COVID-19)確診病例，連帶造成F-35聯合打擊戰機的生產進度受到影響，因為愛德華基地是F-35的初始作業測試與評估（IOT＆E）的場地。如通過測評，將證明F-35可以全面高速量產。

防衛新聞(Defense News)報導，目前洛馬公司已製造了500架F-35，但是仍處於「小批量生產」階段，所以產量仍然較慢，要是通過IOT＆E 的測評，就能進入全面高速量產。

愛德華基地的聲明表示，「截至2020年3月25日下午4點，基地發現4起新冠病毒確診的病例，是1名空軍成員，其他3人是他的親屬。現在4位患者都送往醫院診治，並不在基地。

為此，基地需要消毒與清潔，也使得F-35的測評工作暫時擱置。F-35聯合計劃辦公室發言人絲契夫（Brandi Schiff）表示：「F-35的飛行測試工作已經停止，只有可以透過遠端辦公的部分能夠繼續進行。」

絲契夫進一步指出，儘管開發工作可能會遇到延誤，但F-35小組仍以保護員工健康和安全為第一優先。

(中時電子報)