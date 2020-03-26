菲律賓參議員皮門特三世昨天確診武漢肺炎，但傳出他在居家隔離時還趴趴走，置醫護人員和民眾於風險之中。消息一出，全民激憤，已有超過13萬7000人連署要求追究他的責任。

位於大馬尼拉的馬卡蒂醫療中心（MMC）昨晚發布聲明譴責皮門特三世（Aquilino Pimentel III）。

聲明說，皮門特三世昨天帶著即將分娩的妻子來到馬卡蒂醫療中心，違反居家隔離規定，將醫護人員暴露在可能感染的風險之下，數名醫生和護士可能因此需要隔離，使原本不足的醫療人力更加吃緊。

其次，聲明表示，整棟產房大樓必須經過清潔消毒後，才能再次使用，「我們譴責參議員不負責任和魯莽的行動」。

馬卡蒂醫療中心醫學主任哈維耶（Saturnino Javier）告訴ANC新聞網，皮門特三世昨天在馬卡蒂醫療中心時，曾接觸6名到8名醫護人員。

另外，22名馬卡蒂醫療中心護士由於接觸確診患者，必須接受隔離。目前無法得知這22名護士是否包括曾接觸皮門特三世的醫護人員。

無獨有偶，S&R大賣場今天發布聲明證實，這名參議員16日曾前往賣場的波尼法西奧堡環球城（BGC）分店。

聲明說，曾接觸皮門特三世的店員已接受隔離，BGC分店也採取了額外的消毒措施，請消費者安心。

對於參議員在隔離期間趴趴走，民眾群情激憤，紛紛要求皮門特三世辭職，並提出請願希望起訴他。截至晚上9時，請願網站連署人數已超過13萬7000人。

網友還在推特（Twitter），對比這名參議員和因無家可歸無法自我隔離而被移送法辦的69歲老婦人艾斯培賀（Dorothy Espejo）。

網友酸道，當艾斯培賀因拒捕和不服從等罪名遭送辦時，皮門特三世「有家可歸但不自我隔離，獲特權篩檢機會，參加宴會，跑去醫院」，菲國司法部卻因為「同情心」不逮捕皮門特三世。

皮門特三世是菲律賓第2名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的參議員，另一名參議員安賈拉（Sonny Angara）今天宣布確診。

截至今天下午4時，菲律賓武漢肺炎確診累計達707例，45人死亡。

(中央社)