「口罩實名制2.0」第二波預購從3月25～27日止，四大超商紛紛加碼取口罩優惠搶客！其中，萊爾富原先沒有加入咖啡優惠戰局，但為積極吸客上門，26日緊急加碼推出第二波口罩預購選擇到萊爾富取貨，可享Hi Cafe「大熱拿」半價優惠，有別於其他超商業者推出的「買一送一」方案，萊爾富強調只要買一杯就可直接享半價！

萊爾富並強調，第二波民眾預購之口罩，萊爾富將全面預先採用「自動包裝機」包裝封膜，不僅更安全、衛生，還可節省門市人力，一舉數得。

此外，萊爾富也延續第一波口罩預購就首推的APP口罩取貨方式，民眾只要透過Hi-Life VIP會員APP填好相關資訊，即可到萊爾富門市櫃台刷條碼領取，大幅加快口罩領取速度，也能減少碰觸公共機台的機會。該服務也吸引到不少客群。

中央流行疫情指揮中心宣布，第二波口罩預購時間從3月25～27日，同樣透過電腦（健保卡／自然人憑證）或手機（健保快易通APP）線上預購，並於3月28～30日付款，接著在4月2～8日憑簡訊通知交易成功序號，到預購時指定之超商領取口罩。

(工商 )