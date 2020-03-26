創立於新加坡的世界奢華茶葉品牌 TWG Tea，為即將到來的母親節，端上「玫瑰芬香茶慕斯蛋糕」，將玫瑰芬芳揉合茶香，搭配新鮮覆盆子與檸檬酸甜滋味，微酸微甜令人難忘，4月3日至4月10日可於大台北地區精品店及線上網址預定此蛋糕，可享9折優惠。

TWG Tea採收世界各地茶葉莊園，提供全球最多樣化的茶種類選擇，高達 800 多種茶款包含全世界珍稀莊園茶品及獨一無二調配茗茶，搭配創意手工精緻餐點及糕點，持續推廣茶食、飲茶文化，今年精心打造母親節限定款玫瑰芬香茶慕斯蛋糕，整體採溫柔代表色粉色為基調，以香濃檸檬海綿蛋糕及酥脆杏仁脆餅為基底，配以口感軟嫩迷人覆盆子凝凍，再綴以玫瑰芬香茶，尾韻香草的甜蜜伴著回甘輕探露首，玫瑰芬香茶與白巧克力奶醬相輔相成，口感相當豐富。正式販售取貨為4 月 10 日至 5 月 10 日大台北地區門市皆可訂購。

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