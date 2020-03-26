下周就是清明連假，各界擔心連假疏運有傳染風險，交通部今天正式宣布，5月1日起，2次測量體溫確定發燒之旅客，將依傳染病防治法規定，不得搭乘大眾運輸；空運部分則自4月1日起實施。

交通部表示，部長林佳龍已指示，各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施，連續量測2次額溫均達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

空運部分，交通部表示，全國各機場將自4月1日起實施國內、國際航線均於旅客進入安檢線前量測體溫，桃園機場部分並將於第一、二航廈入口處即以紅外線測溫儀量測進入航廈人員之體溫，如有體溫過高情形，將透過衛生單位協處，並拒絕旅客登機。

交通部呼籲民眾，最近二周為我國新冠肺炎疫情發展的關鍵期，因應清明連假交通人潮，請民眾於搭乘大眾運輸時儘可能配戴口罩，作好自我防護，並請配合各交通場站及大眾運輸工具量測體溫措施，共同為防疫工作盡一份心力，相信在國人的配合下，當能渡過一個美好的清明連假，也讓國內疫情得到有效控制。

(中時 )