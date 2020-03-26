近日英國疫情快速爆發，許多餐廳與外賣店都暫停營業，社交媒體上傳出一段母女因疫情而互動影片。一名4歲超萌小女孩萊拉蕾(Layla-Rae)聽媽媽說，餐廳因為疫情都關了而嚎啕大哭，沒有麥當營、肯德基，「中國餐廳也都關了，只能吃媽媽做的食物了」！媽媽乘機拍下她反應，萊拉蕾崩潰爆哭的萌樣讓人覺有趣又感到不捨，這段影片因此在網上瘋傳。

據英國《每日郵報》報導，一位來自英國埃塞克斯（Essex）切姆斯福德（Chelmsford）的30歲媽媽喬安(Joanne Charlton)自稱有個4歲的「戲精」女兒，她分享了一段視頻中告訴女兒，現在很多餐廳因為病毒疫情而關閉，女兒立即露出不可思議的表情。

萊拉蕾爆哭(中文翻譯幕)

隨後女兒萊拉蕾發現她喜歡的餐聽因為封城而關閉時，開始出現痛苦表情並嚎啕大哭。媽媽告訴她，Nando’s、麥當勞、肯德基都會關閉一段時間，萊拉蕾顯然難以接受這個事實，但仍懷著最後一點希望問道，「中國餐館也關了嗎？」媽媽答道：「是的」，「沒有外賣店嗎？」，媽媽說：「只有餅乾跟媽媽做的晚餐了」，萊拉蕾更加崩潰大哭，不停地抽泣。媽媽最後在臉書上說：「連外賣店都沒有了， 對萊拉簡直就是世界末日。」

當喬安在社交媒體上分享這段可愛影片後，網上立即引起一陣熱潮，影片引來大量的網友追捧，短時間收到了135,000多個讚，評論和分享。

媽媽喬安說，「我們整天在家，她顯然有點無聊，我很誠實地告訴她現在遇上什麼狀況。她現在也知道鮑里斯．強生是誰了，還問我鮑里斯有沒有說可以去公園，我覺得必須告訴她事實，並解釋為什麼外面有很多病菌，所以不能出去。」

喬安說，萊拉蕾並不常吃麥當勞，她只是想出去，通常她去麥當勞會買玩具。不過女兒對她做的食物的反應令她相當吃驚：「我不知道有那麼糟耶！」

(中時電子報)