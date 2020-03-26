新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，至今（26）已累積47萬確診，造成超過2萬人死亡。歐洲疫情隨著義大利確診數持續飆高，更讓鄰國西班牙成為全球第四大重災國。雖然政府祭出「禁足令」，人人不得外出，然而，嚮往自由的民眾卻動起「狗」的歪腦筋，爭相出門「遛狗」。
西班牙新冠肺炎死亡數正式超過大陸，今（26）統計共有49,515例確診，3,647例死亡，成為歐洲第2大疫情受災區。這讓政府不得不下令全國封城，關閉學校及商店，民眾非必要不可出門。但是在這些限制規定中，卻允許民眾可以剪髮、送洗衣物、遛狗。
封城讓民眾悶得發慌，就讓有心人士發現「遛狗」成為了禁足令政策漏洞，不管是因為太無聊或者想出門，現在西班牙的狗主人已成為人人羨慕的對象，「遛狗」儼然成為脫離這居家檢疫牢籠的通行證。
於是，開始有人會跟鄰居有養狗的主人「借狗」出去遛，享受外出的滋味。甚至，還有人動起歪腦筋，以一次15歐元的價格，將愛犬租借出去；或是直接遛著狗的「填充玩偶」假裝遛狗；更還有人直接扮成「一隻狗」偷偷跑出門。
不過，這樣的行為開始被人撻伐，有位西班牙女醫生就錄影片請求他們「別在外出了」，更指出那些不斷被租出門「遛」的狗已經累到整個攤在地上了。醫呼籲在這疫情暴漲之際，民眾一定要配合政令「不要出門！」確實做好防疫。
文章來源：西班牙女醫師崩潰：別在外出了
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。