新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，至今（26）已累積47萬確診，造成超過2萬人死亡。歐洲疫情隨著義大利確診數持續飆高，更讓鄰國西班牙成為全球第四大重災國。雖然政府祭出「禁足令」，人人不得外出，然而，嚮往自由的民眾卻動起「狗」的歪腦筋，爭相出門「遛狗」。

西班牙新冠肺炎死亡數正式超過大陸，今（26）統計共有49,515例確診，3,647例死亡，成為歐洲第2大疫情受災區。這讓政府不得不下令全國封城，關閉學校及商店，民眾非必要不可出門。但是在這些限制規定中，卻允許民眾可以剪髮、送洗衣物、遛狗。

封城讓民眾悶得發慌，就讓有心人士發現「遛狗」成為了禁足令政策漏洞，不管是因為太無聊或者想出門，現在西班牙的狗主人已成為人人羨慕的對象，「遛狗」儼然成為脫離這居家檢疫牢籠的通行證。

於是，開始有人會跟鄰居有養狗的主人「借狗」出去遛，享受外出的滋味。甚至，還有人動起歪腦筋，以一次15歐元的價格，將愛犬租借出去；或是直接遛著狗的「填充玩偶」假裝遛狗；更還有人直接扮成「一隻狗」偷偷跑出門。

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Toledo, barrio del Polígono.



Hay paseando un perro un poco raro... pic.twitter.com/9sSeDbcwwE — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 22, 2020

不過，這樣的行為開始被人撻伐，有位西班牙女醫生就錄影片請求他們「別在外出了」，更指出那些不斷被租出門「遛」的狗已經累到整個攤在地上了。醫呼籲在這疫情暴漲之際，民眾一定要配合政令「不要出門！」確實做好防疫。

(中時電子報)