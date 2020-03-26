分局長檢查移置的警用電腦是否正常操作。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方從分局搬至區民活動中心。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市警方為防範新冠肺炎疫情擴大，規劃各分局實施「異地辦公」，也就是將同單位的員警分成兩個不同地方錯開辦公，以免若真有人感染時，整個派出所全部隔離造成治安空窗，文山二分局26日就進行一場模擬演練，希望有備無患，確保警方勤務正常運作。

這次模擬狀況是，文山二分局內某員警確診，分局長范織坤獲報後，立刻啟動「異地辦公機制」，各單位依事先規劃，轉移到離分局本部50公尺外的「景行區民活動中心」，維持正常辦公及勤務派遣，臨時辦公所各入口都設有量測體溫及酒精消毒區。

分局刑案偵辦、交通管制等重要工作不能停歇，公務電腦、網路通訊及刑案偵查等設備器材，也在第一時間火速完成部署，分局長逐一確認各項設備器材正常運作後，順利完成這次演練。

文山二分局分局長范織坤表示，目前正值肺炎疫情爆發期間，同仁秉持「防疫視同作戰」精神，未雨綢繆超前部署，降低疫情影響，確保同仁健康，勤務持續運作，以達到防疫期間警政服務不間斷，給市民良好、安心的生活空間。

(中時 )