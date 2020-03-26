國民黨黃復興黨部主委金恩慶、副主委韋渝惠及13一級主管請辭，欲協助新主席江啟臣推動「世代交替」，卻引發黃復興「開銷過高」等應否改革的議題。繼國民黨及黃復興黨部昨天提出澄清，國民黨前副秘書長張雅屏今也在臉書以「欲練神功必先自宮？」為題，點出黃復興運作的神祕內幕。

張雅屏說，3月7日國民黨選出新任主席，選前新任主席對目前國民黨內唯一的特種黨部黃復興黨部 (國軍退除役人員黨部)，表明不會裁撤立場言猶在耳，卻爆出中央黨部金主委請辭連帶個縣市黨部人員超過1／2甚至2／3要請辭，並且透過放話方式表示，黃復興每個月使用經費五、六百萬，佔每月的黨務經費二成。

他說，首先，這是非常片面的解讀，更是嚴重的打擊這些忠貞幹部，彷彿一種另類裁撤方式，是比真的撤掉番號與地方黨部合併還嚴重的傷害。這些義務主任原本就是軍中退休的軍職人員，他們以等同專職黨工的方式在地方做黨務工作，往往做得比專職黨工還認真，本來就該給薪水，但限於退休軍職人員因為有領月退不能領薪水，所以他們都是以義務職來推動黨務工作。

張雅屏說，這些義務主任執行業務領業務費，執行各項工作包含辦活動等等各項支出，扣除個縣市保留的辦公事務費，每個主任每月能支用的費用約1萬5千元上下，這比任何一位地方黨部的專職黨工所領的薪資加辦公室業務費都少。

他說，國民黨的地方黨部戰力，不如黃復興黨部縣市支黨部，若地方黨部的專職幹部願意比照，僅支領業務費看是否能運作？

張雅屏諷刺說，現在黨部改革的方向，是「先把自己最有戰力的系統砍掉」，而不是建立更多能自帶資源、共同推動組織工作的系統，可見國民黨還非常強壯，可以用減法繼續推動改革？

熟知黃復興黨部的黨務人士也表示，黃復興黨員數約佔全黨1／4，但每月花的業務費僅400多萬元，相較全黨每月要花兩、三千萬元，經費更少，各黨部人員往往自掏腰包；外傳金恩慶每月領7萬5千元，其實金恩慶、韋渝惠都把每月薪水移作黨部業務費，分文未用在自己身上；至於所謂主委「配車、配司機」，實際情形是主委獲配一輛23年車齡的老車，移作黨部公務車，連黨工都不願意開，金恩慶自己買車、聘司機，卻被指「配車、配司機」，完全不是事實。

(中時 )