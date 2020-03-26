泰山（1218）26日董事會通過108年稅後淨利5.82億元，年增25.33％；每股稅後盈餘約1.16元，亦高於107年的0.98元，創下歷史新高紀錄！除了本業大宗油脂及飲料甜品等消費食品穩定成長外，更是來自持股逾二成的轉投資「金雞母」全家（5903）獲利貢獻，由於全家108年獲利創新高，泰山也「母憑子貴」。

泰山董事會並決議配發0.9元現金股利，創下近三年有配發股利以來新高。以此計算，股息配發率為77.6％；以26日收盤價20.75元為計，現金殖利率為4.34％。

此外，泰山董事會決議，變更106年度現金增資發行新股計畫，原先規畫用於興建廠房及購買機器設備的資金，將大幅變更用於償還銀行借款，預計在今年第三季執行完畢。

據公告，變更之後，用於償還銀行借款的金額將高達23.05億元，相較原先計畫的14.83億元大幅增加。至於用於興建廠房資金則從原先4.71億元縮減為5,400多萬元，購買機器設備的資金也從原先4.61億元縮減為7,700多萬元。

泰山強調，上述調整後將明顯節省利息支出，強化公司財務結構，對未來整體業務發展及財務結構，應有正面助益。

(工商 )