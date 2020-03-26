新型冠狀病毒在美國造成多個城市的封閉，也嚴重影響美國經濟情況，顯然美國對這場疫情過於輕忽了。路透社報導，在疫情爆發之前，美國政府裁減了疾病控制與預防中心（CDC）駐中國大陸的人員達到三分之二以上，這可能使得美國無法在第一時間查覺疫情狀況。

路透社是查看CDC的公開文件，以及對4匿名人士的採訪，發現CDC駐北京辦事處，在過去2年內就持續在減少員額。文件顯示，從川普總統於2017年1月上任以來，CDC駐北京辦事處的員工人數，從47人減少到14人。匿名人士說，減少的人員，許多是流行病學家以及其他公共衛生的專業人才。

路透社比對CDC的公開文件，發現這4人的說法是真的。

匿名人士說：「美國疾病預防控制中心在北京的辦事處，已失去查覺疫情的作用，只剩下空殼。」

知情人士說，美國政府減少了駐外人員的待遇，使健康專家、科學家和其他專業人員望而卻步。川普譴責大陸隱瞞疫情的相關消息，但是假如美國有足夠的疾病學家在中國大陸，又豈會出現隱瞞疫情的狀況?

川普對路透社的報導表示「百分之百錯誤」，不過他沒回答有關美國撤離在中國大陸工作人員的問題。CDC僅表示「人員的安排決策，有很多因素。」

也有一些健康專家不同意美國的疫情與駐中國大陸的衛生人員減少有關。他認為主要原因還是在中國大陸的制度。

前CDC流行病學家史考特‧麥納伯(Scott McNabb)說，「癥結仍然出在中國大陸，而不是我們在當地有沒有CDC人員。中國大陸的審查制度是大流行病蔓延的主要罪魁禍首。別忘了他們的公權力單位，壓制當地醫生提醒疫情。」

(中時電子報)