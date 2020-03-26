綠智庫針對高雄罷韓所作的最新民調，高達59.5％的高雄市民將投下同意票，69．7％的高雄市民則表示將會去投票。資深媒體人陳揮文認為，這問題是誘導性民調，題目完全不及格。

新台灣國策智庫昨公布罷韓民調，有59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，且69．7％的高雄市民表示會去投票，即使疫情嚴重，仍有56％的高雄市民表示會去投票。

陳揮文在《觀點-陳揮文時間》中表示，綠色智庫民調說有69.7％會去投票，有59.5％會同意罷免韓國瑜，該民調問到，就算新冠肺炎疫情嚴重仍有56％會堅定去投票，問這問題是民調誘導性，這題目完全不及格。如果被封城了，你怎麼去投票，疫情很嚴重，你還要去投票，冒著生命危險去投票，投票的意義是什麼？這問題是多問的，它是要形塑一個氛圍。

陳揮文接著質疑，有綠色智庫民調，那有沒有藍色智庫民調，國民黨會輸不是沒有道理的，像這個新台灣智庫是獨派大老辜寬敏創辦的，然後還有台灣世代智庫、台灣智庫、兩岸政策協會等各種智庫名稱.，看來都是偏綠的，台灣民意基金會，是由游盈隆主持，也是綠的。所以有綠的智庫，但他看不到藍的智庫民調在哪裡？去年選舉中央做得非常少，帶風向效果差，藍綠民調大作戰中，藍營可說潰不成軍。

(中時電子報)