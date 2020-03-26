最新民調顯示，儘管美國面臨重大的疫情危機，但由於多數人民認同川普總統的危機處理，帶動川普的施政滿意度寫下他就任以來最高紀錄。

民調機構蓋洛普（Gallup）調查指出，49％的美國人民認同川普任內的政績，不認同的比例則為45％，此為蓋洛普自川普執政民調支持度最高的一次。另據蒙莫斯大學（Monmouth University）周一公布的結果顯示，人民對川普的滿意度達46％，同樣也是3年多來最高水準。

由此結果可得知，川普近期因應新冠肺炎危機的處理方式，已獲得美國人民的肯定，因此帶動支持度躍升。

根據蓋洛普的調查，60％的美國人認同川普在此次疫情危機的措施，不認同川普的比例則達38％。共和黨人中逾9成肯定川普此次疫情處理表現，獨立選民中有6成抱持這看法，民主黨人有四分之一（27％）支持川普作為。

另在蒙莫斯大學民調顯示，50％的受訪者認為川普對疫情因應得宜，45％的人認為川普處理不當。

美國民眾大多滿意川普的疫情危機處理，尤其是獲得獨立選民、甚至民主黨員的肯定，是推升整體川普支持度的主因。

然而，這樣的結果不令人意外，因為往往國家面臨重大危機時，人民時常會激發團結心，出現對總統支持度急升的集合效應。例如在2001年911恐怖攻擊時，小布希總統的支持度飆升至85～95％。

(工商 )