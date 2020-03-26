交通部今（26）日晚間表示，為期4天的清明連假即將到來，預期各地將出現出遊、掃墓人潮，由於新冠肺炎疫情日益嚴峻，為降低連假交通人潮可能的防疫風險，四月起，鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所將實施體溫管制措施。

據了解，交通部長林佳龍日前親自聽取各單位清明假期防疫及疏運計畫報告，做成多項指示，將鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸儘可能配戴口罩。

林佳龍還要求，各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施，連續量測2次額溫均達37.5度C，或第二次量測耳溫達38°度C者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

另台鐵局於清明連假期間並暫不提供長途列車站票，林佳龍並指示各單位必須加強防疫物資整備，以有效落實防疫工作，相關防疫措施並已於今（26）日中央疫情指揮中心第18次會議提案獲指揮官同意實施，將如期落實執行。

交通部表示，為全力降低清明連假交通人潮可能帶來的防疫風險，交通部所屬陸海空運及觀光等單位莫不嚴陣以待，提出多項強化防疫措施，在陸運及觀光方面，包括高鐵於清明疏運期間實施全車對號座，各車站消毒頻率由現行每4小時一次提升為每2小時一次，臺北、桃園、臺中、臺南及左營站等5個高鐵主要車站，以及臺鐵基隆等22個大型車站，將在清明連假前完成紅外線體溫測溫儀的裝設，臺鐵局完成84名防疫天使的招募，將協助旅客體溫量測作業。

交通部也提到，高速公路各服務區服務大廳也將自4月1日起全面量測體溫，此外，機場防疫車隊已與各服務區建立通報機制，如有進入服務區如廁需求，各服務區將派員引導至指定停車區域，離開後隨即進行消毒作業。觀光部分，也將於各遊樂園區入口及相關服務空間量測旅客額溫，封閉活動空間則暫時關停用，或請遊客配戴口罩並配合人數管控始得進入。

在海空運方面，交通部說，除各海運國內客運航線已全面實施乘客體溫量測外，並將依航班密集程度加強清潔消毒，空運部分，全國各機場將自4月1日起實施國內、國際航線均於旅客進入安檢線前量測體溫，桃園機場部分並將於第一、二航廈入口處即以紅外線測溫儀量測進入航廈人員之體溫，如有體溫過高情形，將透過衛生單位協處，並拒絕旅客登機。

交通部呼籲民眾，最近二週為我國新冠肺炎疫情發展的關鍵期，因應清明連假交通人潮，請民眾於搭乘大眾運輸時儘可能配戴口罩，作好自我防護，並請配合各交通場站及大眾運輸工具量測體溫措施。

(工商 )