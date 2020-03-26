大陸外交部、國家移民管理局26日深夜發出「關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告」。圖為北京機場全面升級。（王先生提供，陳君碩北京傳真）

大陸外交部、國家移民管理局26日深夜發出「關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告」。

公告指出，鑑於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。暫停外國人持亞太經合組織商務旅行卡入境。暫停口岸簽證、24／72／144小時過境免籤、海南入境免籤、上海郵輪免籤、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免籤、東協旅遊團入境廣西免籤等政策。持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響。

公告指出，外國人如來華從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證。外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

公告指，這是中方爲應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施。中方願與各方保持密切溝通，做好當前形勢下中外人員往來工作。中方將根據疫情形勢調整上述措施並另行公告。

(旺報 )