新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業首當其衝，也間接影響到藝人經營的雞排店。唐從聖投資的唐門潮雞排，2月透過促銷活動讓業績不降反升，在地客人成長許多，然而到了3月，「過路客少很多，企業訂單量從多轉少。」他表示近月底時，餐飲店基本上營收都較為吃緊，加上失業潮帶來的衝擊，「長庚店業績掉了5成，信義和南港店則是少1成。」

唐從聖坦言3月分雞排店業績大跌。(資料照片)

他誇讚店內都是素質優良的員工，「大家默契十足、向心力高，也不能亂裁員啦！員工訓練很辛苦的。」目前店家也與2家外送平台合作，「可打知名度，但外送利潤低，平台抽成近30至40％。」

他表示雞肉供應商也是股東之一，米其林等級的雞肉目前減產，原物料漲近30%，「光是這周就漲了18%，要是不漲價，扣掉員工薪水、房租等固定成本，再加上外送利潤低，根本是賣一片賠一片，我們會在4月1日愚人節調整售價。」

NONO投資的連鎖店艋舺雞排，旗下的正職員工工作仍安穩，「總不能因為生意不好就把人fire掉呀！還有外送和發傳單可以做呢！」他笑說好險有跟外送配合，能補足現場營業額，「算是不幸中的大幸。」

NONO認為就算生意不好，員工也不該被裁員。(資料照片)

他在這段時期察覺了顧客行為的轉變，「台中以北的民眾多以手機訂餐，若現場客人較少，台中以南的員工就會親自上府送餐。」他強調國內的雞肉採用的是進口原物料，「雞肉成本有調漲，店家自行吸收成本，暫時不會調整售價。」

艋舺雞排的董事長劉明道透露位在菲律賓的雞排分店生意全面暫停，「員工改作便當提供給第一線照護的醫療人員。」至於英國、加拿大、港澳等分店營運，「影響其實都蠻大的，正努力將台灣『外送』為主的模式引進當地。」

(中時 )