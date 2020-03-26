法國文青女星潔西卡克雷西（Jessica Cressy）最近在新片《馬丁伊登》（Martin Eden）中，飾演名門閨秀伊琳娜。她因緣際會愛上出身寒微的水手馬丁伊登（路卡馬林內利 Luca Marinelli 飾），於是鼓勵他努力向學、終成為一名作家。奈何愛情終究不敵階層的藩籬，男友輝煌騰達時，竟也是兩人黯然分手日，令人不勝噓唏。

片中一場她與馬丁伊登初次邂逅、暢聊法國19世紀詩人波特萊爾的文青定情戲，克雷西出眾氣質令人傾倒。有趣的是，《馬丁伊登》去年入選威尼斯競賽片，克雷西首次走紅毯，對媒體搶拍、鎂光閃閃卻很不適應，還嚇得害羞地說「我還以為我沒穿衣服呢」，引發現場哄然大笑。這部改編自美國作家傑克倫敦（Jack London）名著的新片《馬丁伊登》，不僅讓路卡馬林內利榮膺威尼斯影帝，電影更勇奪多倫多影展「站台」最佳影片大獎。

潔西卡克雷西出生成長於巴黎，父親是波蘭人，父親是法國人。由於能說義、法、英三國語言，曾與Netflix及多位義大利導演合作，是少數走紅義大利的法國年輕女星。個性害羞的她，希望能透過演戲來調整自己。第一次演出電影《馬丁伊登》，也是第一次步上影展紅毯的她，還被義媒形容為「紅毯上最美麗的花朵」，卻因為她從沒見過那麼多媒體，在眾目睽睽下成為焦點，嚇得她一度以為自己是裸體，笑說「我還以為我沒穿衣服呢」。

《馬丁伊登》改編自美國作家傑克倫敦（Jack London）的半自傳小說，電影除有豐沛的人文思想，更一揭資產階級同時壟斷物質與精神財富的社會現象，相當具有時代文青感。該片將在4月1日上映。

(中時 )