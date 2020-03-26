國際名導蔡明亮的作品《你的臉》在去年獲得巨大迴響，該片宣布4月25日將登陸日本，在東京、名古屋、大阪、京都、神戶、福岡等地接續上映，蔡明亮日前曾在臉書透露，因為配樂大師坂本龍一熱心牽線日本發行商，如今檔期終於底定，蔡明亮相當興奮，也喜愛日本片商為電影剪輯的預告，期待在日本上映，「他們非常能體會《你的臉》的涵義與美感，而且非常看重，而坂本龍一貼切又前衛的配樂，也是日本觀眾不願錯失的。加上片中的場景中山堂，是台灣日治時代就蓋起來的歷史性建築，《你的臉》有一種非要在日本上片的架勢！」

《你的臉》去年獲得金馬獎最佳紀錄片，當時來台擔任金馬獎評審的永瀨正敏對該片感到驚艷，他得知日本上映的消息也相當開心，更為電影背書，寫下好評推薦：「電影非常純粹簡單，卻將各自渡過的時間、環境、人的本質，強烈地傳達出來。」永瀨受訪說：「去年來台灣看到蔡導電影時，當時覺得很厲害，希望有很多的日本觀眾去看！世界上只有蔡明亮導演才能創作出這樣的作品。」被問到是否有機會再度與台灣導演合作，他謙虛地說：「台灣有太多傑出的導演了，希望未來還能繼續演出台灣導演的作品。」

蔡明亮對此充滿感謝，回憶當時能拿下金馬獎就是多虧了他那一票才贏獎，「我還是覺得自己狗屎運，遇見一群開放的評審，永瀨正敏是其一，金馬之夜他還託人邀我見面，可嘆那晚我進了急診室，希望我們快點見面，也希望老天安排我們可以合作。」

問及《你的臉》上映是否有機會到日本會影迷，蔡明亮透露原本上片會跟自己在美國的回顧展撞期，原來沒計畫到東京，如今美國行因疫情取消，哪也去不了，「如果《你的臉》能如期4月底在東京上映，那表示當地的疫情已受控或減緩，這是我最想看到的，到時再來決定去不去東京吧！」蔡明亮的製片王雲霖也補充：「日方來詢問導演能否5、6月去一趟日本關西與影迷見面，但因為疫情的關係，目前尚無法確定，可能4月份會再明朗一點。」

(中時 )