大陸各主要城市因新冠肺炎爆發，封城、自主式管理，影響消費信心；佐登妮絲(佐登-KY4190)抗「疫」有成，總經理暨營運執行長陳佳琦今於線上記者會表示，農曆年前即成立疫情危機處理小組，線上銷售、直播策略運用得宜，2月營收僅微幅衰退2.5％；現在大陸近500家門市中，復工率已達8成，門市業績也恢復3、4成，來客、勞務收入將逐漸恢復，下半年新品牌跨足母嬰市場，陳佳琦認為，今年營收可力拼5％成長。

陳佳琦透露，新冠肺炎在大陸爆發，不僅影響來客消費意願，更多達200家門市無法開店營業，由於直營門市眾多，租金、員工薪水要照付，兩岸危機處理小組決策，首先與房東談「降租」，原本大陸1個月近600萬元人民幣的房租，先降了200萬元人民幣的成本，而台灣門市也累計降了150萬元新台幣。

當店租營業成本大幅降低後，大陸門市則仰賴會員黏稠度，透過線上銷售、直播，替會員補充日常所需的保養品，美容師甚至親自替客戶送上美容品，將影響降至最低。

此外，疫情危機處理小組，於農曆年前提前掌握各營業處消耗品與產品數量，兩岸工廠搶訂原物料，農曆年開工後，台灣與馬來西亞加強防疫服務流程， 營運因此未受影響，因為提早搶原料，抗菌組合產品立即上線開賣，大陸淨化空氣的精油與防疫組合產品非常暢銷。

在疫情尚未完全平息，佐登已著手布局兩岸醫美事業；陳佳綺研判，6、7月疫情過後，醫美會有爆發性需求，現在拓展、提前布局醫美正是時候，除現有4家大陸醫美診所外，規劃將在長沙、南寧、杭州再新增3家，台灣也規劃設立3家醫美診所，分別選定台中、彰化、桃園落腳。

佐登妮絲2019年營收達新台幣32.52 億元，較去年同期成長5％，締造上市以來最新高峰，EPS達8.05 元，將發放現金股利4元。

(中時 )