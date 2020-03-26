恆春天后宮建廟逾140年，不僅歷史悠久，每年3月瘋媽祖時，還有獨有的發大轎、拜四城門主等傳統宗教儀式，而廟方文化組長鄭明書有感宗教保存與傳承的重要性，以及之後的宗教觀光效益，近日向文資所申報盼將「恆春天后宮發大轎、拜四城門主」登錄為無形文化資產。

鄭明書指出，發大轎是用力擺動神轎的意思，也是恆春半島特殊的抬轎方式，充分展現轎夫的力與美，採取的步伐講求一致性的前進後退3次，而神轎搖晃時間與人力有關，人愈多時間愈久，天后宮建廟百餘年來，這項傳統一直保持著，並未流失。

「拜四城門就更特別了！」鄭明書說，恆春是全台唯一保有4座古城門的古城，舊時城門上會站有城門主、守城將軍、顧門元帥等，他們會面向城外守城護衛，而今居民為感謝他們的守護，會由城外向城內朝拜，並呼請城門主降臨，同時在城門貼香條與榜文。

他說，這2項傳統宗教儀式充分展現恆春半島的歷史與特點，所以它有被保存與傳承的必要性與重要性，而最重要的是「認同」，當它登錄為無形文化資產時，如同獲得「品牌確定」，有助凝聚地方情感與促進發展。

他不諱言地說，宗教觀光是他們的發展願景，就如東港迎王般，不僅能有計畫性的保留傳統，還能搭配觀光帶動地方經濟發展，一舉數得讓宗教這件事的連鎖效益更大。

(中時 )