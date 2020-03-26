據美國勞工部26日發布資料顯示，上周有將近330萬美國人首次申請失業救濟金 ，這個數字是1982年世界經濟危機時的4倍之多，顯示美國企業加速裁員的情況遠高於外界想像。專家認為，美國可能要經歷史上最大的經濟衰退，與最嚴重的失業率。

據《美聯社》報導，受新冠病毒疫情影響，美勞工部公布上周美國首次申請失業救濟金人數飆升至330萬。《聯合早報》則指出，這個數字與前一周的約28.2萬人相比大幅上升，打破了1982年（世界經濟危機時）的69.5萬人最高紀錄。

報導說，每週失業救濟金申請量的激增，顯示疫情爆發對經濟造成損害的狀況十分嚴重，因為申領失業救濟金的人數通常反映的是美國企業裁員的速度。

報導指出，隨著美國經濟陷入衰退，企業裁員必然會加速。餐館、酒店、電影院、體育館和航空公司的收入大幅減少，汽車銷量直線下降，製造商關閉工廠。大多數此類雇主都面臨著償還貸款和其他固定成本的問題，因此他們加速裁員以降低虧損。

報導提到，隨著失業人數的增加，一些經濟學家預測稱，美國的失業率到5月份可能會接近13%，此一數字比起2009年結束的經濟大衰退期間的10%失業率還要高出許多。

牛津經濟研究（Oxford Economics）諮詢公司的學者南希．范登．豪登（Nancy Vanden Houten）說：「兩週前看來不可能的事情現在已經成為現實。」「美國經濟將經歷有史以來最大的經濟收縮，同時出現有史以來最嚴重的失業率。」

報導說，目前美經濟惡化速度很快，2月份的失業率達到3.5%，是50年來最嚴重的時刻。到今年第2季度，經濟學家認為美國經濟將以30%這個史上最快的速度下滑。

(中時電子報)