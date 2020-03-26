墾丁教師會館7年前以BOT方式招商完成後，由民間自行規畫投資興建「墾丁公教會館」，而該案終於要在今年4月開工，預計2022年完工。（謝佳潾攝）

停止營業16年的墾丁教師會館，2013年屏縣府以BOT方式完成招商，由民間自行規畫投資興建「墾丁公教會館」，但因環評、開發許可、開發計畫等多項審查程序，該會館等了7年終於要在今年4月開工，預計2022年完工。

屏縣府指出，墾丁教師會館是在1975年由墾丁國小興建完成，當時是提供教師住宿使用，有34間房，約可容納300人，但因建築設備老舊且經營型態僵化，終於2004年停止營業，而後因為推動閒置空間再利用並促進地方發展，有計畫BOT委外經營。

為此，屏縣府在9年前獲公共工程委員會（目前促參主管機關為財政部促參司）促參預評可行、並同意補助作業經費，正式列管辦理BOT招商，2年後完成招商。屏縣府強調，府方是依法將地處國家公園區乙種旅館用地的墾丁教師會館進行合法BOT招商。

然而，招商完成後因歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，所以又等了7年才正式開工。屏縣府表示，該會館將藉由民間資金與活力，共同打造1座結合生態旅遊型態的環保風格旅店。

(中時 )