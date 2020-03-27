▲欣巴巴集團在桃園的A7推出欣時代，造成搶購熱潮 / 圖片由欣時代提供

近期房市最熱絡的桃園A7重劃區位於桃園東北方，是桃園市通往台北的門戶，區內科技產業發達，包含龜山工業區、林口工三、工四工業區以及華亞科技園區、樂善科技園區等，無論是本地人還是從其他縣市來的人，都在這裡工作、生活，甚至落地生根組織家庭，每個人朝著自己的夢想努力前進。其中不少人懷抱著「豪宅夢」，卻苦於手上的資金有限，夢想只能藏在心裡，卻不知道哪一天才能實現。

在南部廣受大家喜愛的欣巴巴事業，以打造氣派奢華的豪宅聞名，人們口中流傳著「北帝寶，南一品」，其中南一品指的是一品花園，也就是欣巴巴事業的得意之作。近年他們看中A7這一袋的發展潛力，著手建造新作品，目標即鎖定在年輕的首購族。新作品完全以豪宅規格打造，坪數剛好適合小家庭，真正做到「豪宅 的品質，親民的價格」，讓首購族入住豪宅的夢想不再遙不可及。於是促成「欣時代」的誕生，本報也特別採訪專案經理陳昭昱(以下簡稱陳經理)，請他來談談欣時代的二三事。

▲專案經理陳昭昱，侃侃而談欣時代所傳達的主張 / 圖片為本報攝)

有別於A7其他建案的建商，欣巴巴事業本身就是上市公司，其品牌力不容小覷，在建造「欣時代」上主打三大優勢：建材嚴選、建築工法、建案高度，完全展現其他建商難以望其項背的硬實力。陳經理指出，「欣時代」在規劃理念上有別於其他首購產品，特意保留豪宅的工法，但將坪效加強，並規劃出年輕族群更能負擔、使用上更人性化的(3房/2衛)與(2+1房/2衛)，讓總價更平易近人。

欣時代建材選擇嚴謹 安全是唯一考量

▲欣時代在挑選建材與建造工法上均為豪宅規格，品質安全可靠 / 圖為本報攝)

陳經理提到，欣時代在建材選擇上，以「安全第一」做為唯一考量，因此特地嚴選日本原裝進口的住友制震，即使身處較高樓層，地震發生時也能確保安全無虞；在地基建構上，一般建設公司大多使用5000磅水泥打底，「欣時代」對地基穩固的要求更加嚴格，因此使用到7000磅水泥，讓地基穩若泰山；大樓結構方面，「欣時代」與擅長規劃制震豪宅的科建工程合作，透過專業的結構設計，使安全性更上一層樓。

採用嚴謹工法 打造欣時代完美體質

▲欣時代建造工法嚴謹，解決了住戶普遍對於管線與漏水的煩惱 / 圖為本報攝)

這次打造「欣時代」，陳經理強調公司運用大樑直通設計，使樓體結構安全有保障；一般大樓會在一樓至二樓的夾層中間設計九十度的汙水管線，造成二樓不時飄出異味，造成住戶困擾，而「欣時代」的汙水管線直通地下室，並採用四十五度管線設計，使污物在管線轉彎處不殘留，當然不會產生惱人的異味；另一個讓住戶擔心的就是壁癌問題，壁癌常常來自浴室牆壁漏水造成一發不可收拾，「欣時代」的衛浴採RC灌漿，從此跟漏水說掰掰；另外一個獨特的小巧思便是深窗設計，在不影響坪數情況下，將窗戶內縮，不僅防止直接日曬，適度調節室內溫度，也能防止雨水直接撥濺窗戶，降低外牆滲漏機率。

完全抓住年輕人的心 欣時代銷售繳出漂亮成績

陳經理表示，由於「豪宅規格，親民價格」的主張打動了年輕首購族的心，「欣時代」開賣幾個月已熱銷七成多，15樓以下幾乎售罄，預計未來開賣15樓以上又會引起另外一波搶購熱潮。

而欣時代為了讓每一位住戶擁有優質居家生活 ，將最高樓層30樓建造為凌空整層會館，充滿貼心的設計讓住戶在這裡能獲得最佳的居住體驗。如果你也正在尋覓一個住起來舒適的家，欣時代會是一個十分動人的選擇。

欣時代 基本資料

接待會館：龜山區文桃路文化一路口

貴賓專線：03-327-1133

線上客服：m.me/hsin9906

line客服：@gjq3156x

(中時電子報)