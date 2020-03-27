俗話說男人結婚有「7年之癢」，隨著今天速食愛情盛行，許多人還不用到7年就開始「癢」了，愈來愈多「王子與公主從此過著幸福快樂生活」的童話婚姻幻滅，除了較早之前韓國藝人宋仲基與宋慧喬「雙宋CP」離婚消息吵得沸沸揚揚外，日前蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏傳出與妻子離婚、結束15年婚姻相關新聞，震驚國內政壇並佔據娛樂版面頭條。

小編整理各大媒體報導內容，都是描述蔣友柏婚前如何苦苦追求妻子並在婚後百般呵護，甚至曾經說過「只有過一個女朋友就是我老婆，之前的都是大便」這種犀利的言語，只是曾經是人人稱羨的完美夫妻，今天卻演變為妻向夫追討子女扶養費的離婚怨偶……，這中間發生了什麼？難道現代愛情與婚姻這麼經不起考驗？

就如同蔣友柏在一次媒體訪問中表示：「我開始覺得很累了，每天都是在工作、家庭兩點一線的跑，覺得生活很乏味。」曾經的山盟海誓終究抵不過每日柴米油鹽一成不變的生活，「最後還是過不了『無聊』那道坎」，也讓這段王子與公主的童話婚姻畫下句點。

根據統計，近來國人每年結婚對數不斷下降、離婚對數卻逐年攀升，離婚率高居全亞洲第2，僅略遜於中國大陸，平均每10分鐘，就有1對夫妻決定離婚。在離婚率那麼高的今天，不僅是男女雙方的關係隨時可能發生變化，離婚後因為夫妻剩餘財產分配及子女監護權等問題也層出不窮，小花平台提醒你，婚姻中的女人都要懂得因應與自保之道，以及一旦協議離婚，又該如何自保？

夫妻保單離婚時要留意3種身分的變更

以購買保單為例，結婚時，一般常見夫妻互為保險的要保人、被保險人或是受益人，這個時候問題來了，一旦離婚了，保險應該怎麼分？

小花平台保險顧問提醒，如果夫妻雙方已經協議要離婚了，最好立刻釐清手中保單相關權利義務，以免影響個人權益；舉例來說，像是要保人、被保險人、受益人及居住地的變更或是保單是否列為財產等，如果搞得不清不楚的，明明都有定時繳交保費，可能落得領不到理賠金的窘境。

以下先就保險的要保人、被保險人及受益人等不同立場整理離婚時處理保單需掌握的重點：

首先是「要保人」的變更……

如果要保人與被保險人設定不同，被保險人無法行使要保人的保單權利，小花平台保險顧問建議，在協議離婚時，最好先確認保單的要保人是誰，以免無法行使保單權利。此外，如果離婚後仍未變更要保人，被保險人對於自身權益有疑慮時，可根據保險法相關規定，主張「不同意自己為被保險人」，並撤銷該張保單；不過，也提醒實際狀況仍需視各家保險公司規定，可能有不同的處理作法。

其次是「受益人」的變更……

一般來說，受益人通常只限於配偶、直系親屬或是法定繼承人。小花平台保險顧問提醒，保單的受益人不會因為離婚就「自動」更改或是失效，如果離婚後忘記變更受益人，日後申請保險理賠金時，可能會判給「前夫」或是「前妻」，也就是說，在決定離婚的當下，就應該趕緊做決定是否要變更受益人，以保障個人權益。

此外，值得注意的是，如果受益人是未成年子女，已協議離婚的夫妻雙方只要有一方擔心保險理賠金可能有被不當挪用的狀況時，另一方可以向銀行提出申請辦理保險金信託。

(中時電子報)