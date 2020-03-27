好萊塢女星芮妮齊薇格（Renée Zellweger）曾經是許多人年輕時心目中的「美國甜心」，前陣子她以《茱蒂》（Judy）抱回奧斯卡金像獎「最佳女主角獎」，看著她上台領獎、發表得獎感言，那一刻小編心裡很是悸動，除了她是小編頗為欣賞的女藝人外，特別是她「消失」在螢光幕前有6年之久，再次出現竟是如此華麗回歸，身為粉絲的小編也與有榮焉，很為她高興！

據了解，她在自我消失的這段期間，正處於人生的低潮期，因為被外界質疑整形過度、臉僵而罹患嚴重憂鬱症，加上演藝事業遇到瓶頸……，好在她並沒有因此一蹶不振，「跌倒了重新再站起來」反而讓人刮目相看也大為驚喜，儘管仍有人酸言：「歲月不饒人、滿臉皺紋盡顯老態，BJ回不去了……」，在她身上，依舊體現出獨有的自信美感。

看了芮妮齊薇格的人生經歷，相信許多人也心有所感，曾經深陷憂鬱情緒痛苦，至今她仍單身未婚，尤其在面對被質疑整形失敗的批評聲浪，她大方回應：「我喜歡自己現在的樣子……」，也認為自己正處在50歲一個很酷的年紀「我愛這個年齡，對於世事可以保持開放的態度，也沒有做特定的規劃，到時候就知道了。」她的這種積極正向人生觀，著實令人激賞。

本周小花平台從芮妮齊薇格的人生故事點出以下「關鍵字」：單身、憂鬱症、大齡女子，進一步探討與「關鍵字」相對應的人生當下，我們該如何做出好的保險理財規劃「未雨綢繆、以不變應萬變」？

單身、沒家累，不用買保單？

錯！單身的你最該買的3張保單

芮妮齊薇格在感情上，最為人熟知的，就是與美國喜劇天王金凱瑞（James Eugene Carrey）的一段戀情，可惜最後無疾而終，後來她又經歷過幾段戀情，甚至閃電結婚又離婚、匆匆結束僅維持4個月的短命婚姻……，無怪乎媒體一致形容她的情路「超坎坷」！

上（2）月月初芮妮齊薇格4度叩關終於獲得奧斯卡金像獎「最佳女主角獎」肯定，擁有名氣、贏得了掌聲，也依舊維持單身狀態……；在獨身主義盛行「海內外皆然」的今天，小花平台保險顧問提出一個保險新觀念：「買對保險，單身者發生意外失能不怕沒人顧！」以下建議單身的你，最該買的3張保單：

第1張保單、意外險

意外事故歷年來皆為國人10大死因之一，對於「年輕」單身族群尤其重要，主要原因在於年輕人喜歡冒險且勇於嘗新，如果又是從事業務相關工作，需要每天騎乘機車上下班，意外風險將更高，其中，男性因為意外身故的比例又高於女性，實在是輕忽不得！

堪稱「俗擱大碗」的意外險，可以說是普及率最高的「國民保單」，現在有更加輕鬆方便的線上投保，成為近來許多小資上班族或是年輕精省族首選的投保管道，「只要確實掌握『外來』、『突發』、『非疾病』等3項理賠原則，發生理賠的機率就相當高。」

第2張保單、實支實付型醫療險

實支實付型醫療險一直是小花平台保險顧問推薦給單身族群的重點險種之一，目前市面上已有多家保險公司開放「副本」收據理賠，不過仍有僅限於「正本」收據理賠，「有不少人會同時投保不同保險公司的實支實付，在投保時一定要看清楚保險公司的理賠條件。」

說到實支實付型醫療險要買多少額度才夠？小花平台保險顧問指出，首先要釐清的是，實支實付型醫療險理賠分為住院病房費、手術費及醫療雜費等3大項，民眾在投保前要先搞清楚投保重點，才能免花冤枉錢。

其中，在住院病房費部分，建議首選日額理賠天數愈長愈好的保單「最少規劃新台幣3,000元」；其次是手術費部分，鑒於今天許多手術諸如：白內障、植牙、體外震波碎石……等都不需住院、在門診即可完成，一定要特別留意門診手術是否有納入保障範圍；最後的醫療雜費額度則是愈高愈好，最少要有20萬至30萬元且可以接受副本理賠、最高續保年齡最好可以到75至85歲。

第3張保單、失能扶助險

近來叫好叫座的失能扶助險，因為保費相對便宜、理賠條件簡單易懂，成為市面上「老少咸宜」最受歡迎的保險商品，除了年長者的長照需求外，年輕人並深諳「失能已非老年人專利」的道理，確實也從統計數據反映：「近來國內年輕失能的案例愈來愈多」，尤其重度殘廢是最可怕的，不僅只有身體的殘缺而已，還必須面臨長時間照護衍生而來的醫療費用缺口，可能成為壓垮家庭的最後一根稻草。

(中時電子報)