近來國內發生好幾位藝人罹癌的消息，像是63歲的寶媽在臉書上透露自己罹患肺腺癌一事，震驚許多親朋好友和粉絲，其實她已經不是第一位罹患此癌症的藝人，更早之前像是孫越叔叔、文英阿姨等藝人，都是癌友。有關肺腺癌，先前小花平台並深入議題報導：《從陳文茜罹肺腺癌看最致命「新國病」，教你聰明買對保險》、《不抽菸、不下廚也得肺癌？肺癌之於保險面面觀！》、《空污噩夢來襲！「來無影」肺癌最要命，年輕患者愈來愈多……》，以下再次提醒，只有防微杜漸，才能防患於未然，及早依個人需求量身規畫適合自己的保險。

及早投保一次給付型癌症險解燃眉急

為什麼許多肺腺癌患者都是不菸不酒、不做菜不常接觸油煙還會罹患肺線癌？小花平台保險顧問梁鴻毅指出，其中最大的原因可能就是近來備受關注議題：空氣污染（空污）的問題。

根據國家衛生研究院監測後推測，空污中最常見的懸浮微粒PM2.5，女性可能會比男性更加敏感，基因也容易遭受到破壞，即便是不抽菸，也較容易罹患癌症。既然這種癌症如此難以防範，該怎麼及早預防？

梁鴻毅建議，最好要從保險規劃上去規避罹癌後的風險，「在醫學科技發達和各項標靶藥物療效愈來愈好的今天，癌症的治癒率相對提高，存活時間也相對拉長，大家擔心的已經不是罹患癌症就是要面臨死亡的恐懼，而是擔心龐大的醫療費用負擔，此時如果銀行戶頭裡沒有一筆新台幣百萬元的現金，還真是無法負擔新式療法和標靶藥物的高額費用。」

梁鴻毅進一步指出，儘管針對百萬醫療費用的問題有許多方式可以解決，諸如：向親朋好友借錢或是跟銀行貸款等，但是這些方式都未必能保證拿得到錢，他認為，其實有一種方式是簡單且不用求人或是向銀行借錢，並且保證在我們不幸中獎（罹癌）時一定拿得到錢，那就是為自己與家人買1張一次給付型癌症險，「依照年紀每年保費只需幾百元或是幾千元，就可以擁有100萬元的定期癌症保障。」

也就是說，正因為癌症罹患率愈來愈高且罹癌的對象已是不分男女、老少、貧富都可能發生，只要癌細胞找上門，一大筆龐大的治療花費就足以拖垮整個家庭。因此，梁鴻毅極力呼籲，如果我們無法有足夠的金錢和能力來支付癌症的治療費用，就應該要為自己與家人及早投保1張一次給付型癌症險。

(中時電子報)