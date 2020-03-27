根據陸官方統計，近期大陸疫情已逐漸減緩，連續數日已無境內傳染病例，但引起外界質疑，官方數字恐非其所通報的如此樂觀。對此，德國病毒學家德羅斯滕表示，等到這一波死亡病例過去後，感染人數還會上升，一個月就會看到大陸實際情況如何。

據《德國之聲》報導，對於大陸武漢從18日至21日連續4天沒有發現新的本地病例，多家外媒對此持懷疑態度，如《紐約時報》與《衛報》都指出當地居民在社群網站微博上貼出一些來自武漢的社區通知照片，似乎顯示有新發現病例。而《紐約時報》也指出，陸官方確診病例只包括既出現症狀病毒檢測又呈陽性的患者，這種做法與世界衛生組織的指導有差異。

專家也警告，其實陸疫情新一輪爆發是不可避免的，如香港大學公共衛生學院教授高本恩（Benjamin Cowling）向媒體表示，由於大陸已經有境外輸入的病例出現。新一波感染何時擴散，數量何時上升並再次引起關注，這都只是時間問題，「疫情一定會再次出現」。

報導也指出，被認為對抗新冠病毒專家之一的德羅斯滕（Christian Drosten）也在18日一場訪談節目中表示，大陸的確診人數還會上升，且新增確診人數只有3個，沒有人會相信這樣的數據；而現今人們不再被隔離，生活逐漸恢復正常，疫情還會捲土重來，並認為一個月後將會看到大陸的實際情況是怎樣的，畢竟確切的死亡人數是不容易隱藏的。

(中時電子報)