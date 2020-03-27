卓蘭老庄社區志工在老庄溪畔嫁接百餘棵櫻花苗木，不料近日卻疑似遭人惡意折斷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭老庄社區志工在老庄溪畔嫁接百餘棵櫻花苗木，不料近日卻疑似遭人惡意折斷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮老庄里為綠美化社區，今年1月在老庄溪畔嫁接100多棵八重櫻等樹苗，不料近日卻被人發現半數苗木疑似遭人折斷，令社區志工心痛不已，老庄里長陳德文氣憤在地方臉書PO文要緝凶，但經過4天都沒下文，里民百般無奈，呼籲鎮民要有公德心，櫻花樹苗只能明年再種回去。

老庄社區為綠美化溪畔景致，今年初由社區志工自掏腰包，在老庄溪畔嫁接100多棵八重櫻等多重瓣櫻花樹苗，盼打造老庄櫻花大道，不料上周末驚見整排櫻花苗木疑似遭人折斷而死亡，里長陳德文24日PO文，希望鄉親幫忙尋找折斷樹苗的凶手，鎮民紛紛留言痛批「可惡！」。

櫻苗苗木遭毀，引起鎮民齊聲撻伐，劉姓鎮民表示，前1天運動還好好的，隔天早上看到折斷一整排，看到好心痛；詹姓鎮民則痛批破壞樹木者是「人神共憤、天理難容」；張姓鎮民則懷疑是有人惡意破壞、偷砍樹去賣。

里長陳德文說，受損的櫻花苗木約50多棵，許多都已經發芽、抽高了，志工們看見自己辛苦種得苗木被毀，大嘆「心都在倘血」，由於溪畔很長也沒有監視器，所以才PO文希望大家幫忙找人，看看是否有人早上運動的時候，剛好有看到或拍照，同時呼籲民眾要有公德心，共同維護家鄉環境。

大湖警分局表示，警方未接到報案，不過得知消息後，已請轄區分駐所調閱附近街（巷）口監視器過濾人車，進一步追查中。

(中時 )