聯準會三月份已經降息六碼、擴大七千億美元的ＱＥ政策，卻還阻止不了美股的跌勢，全球股市都跟著美股一起崩跌。現在還缺乏一顆有效藥物治癒新冠肺炎疫情，造成金融市場信心不足，尤其來自於主權財富基金不計價地出清基金部位變現，形成市場流動性不足。為了彌補市場流動性不足問題，聯準會和全球九大央行聯手，保障美元流動性充裕，透過拆款市場、增加貼現窗口、建立ＴＡＬＦ（定期資產抵押證券貸款工具）、把貨幣市場流動性工具納入市債券基金，進一步寬鬆市場銀根。

歐美各國疫情嚴峻，已有多個國家進行鎖國，釀成全球股市持續崩盤，外匯市場搶美元壓力很大，形成美元指數一度逼近一○三點，造成歐元、英鎊和其他主要貨幣均出現貶值。新興市場中，韓元、巴西幣里耳、印度盧比近期貶值幅度都很大，大量資金湧入美元部位。這次疫情造成國際股匯市大震盪的後遺症是國際油價重挫，西德州和布蘭特原油這次最低都創下十八年新低，且淪落二字頭。這個效應引發主權基金大量出脫資產，主權基金出脫的部位不僅是股票，還涵蓋黃金、債券等資產，形成市場很大的變現壓力。

沙國、挪威主權基金出脫資產

市場最先傳出賣資產的是沙國的主權基金。這次油價崩跌，沙國對外放話要把油價打到每桶二五美元以下，目的是要和俄羅斯、美國頁岩油業者打長期低油價策略，並搶奪市占率。沙國是全球第二大原油輸出國，原油是沙國主要的外匯收入。沙國依賴原油收入很大，國際油價要到每桶八三．六美元才能平衡政府的財政收入，這數據遠高於俄羅斯的四二．八美元。這次國際油價崩跌讓沙國內傷頗重，現在使出撒手?打低油價策略讓沙國財政更捉襟見肘，沙國被迫出脫部分主權基金部位來因應財政壓力。

最近市場傳出沙國政府要求對全球最大對沖基金橋水公司以不計價的方式出脫股票、外匯、債券和黃金。從附表觀察，沙國政府旗下有兩個主權基金產規模超過七五○○億美元，只要沙國出脫旗下資產一成，就大約高達七五○億美元的變現壓力，對金融市場造成恐慌。雖然橋水公司出面否認傳言，但從很多跡象顯示，橋水的確積極幫客戶出脫資產變現。這回沙國主權基金還出脫黃金，一度造成金價跟著市場震盪下跌。隨著市場傳言多、股市跌勢擴大，很多基金公司或是市場大咖為了彌補在股市虧損形成的變現壓力，只好把有獲利部位的黃金拿出來賣，近期黃金的下跌就是這些市場大咖賣黃金變現的壓力。

聯準會強化美元流動性

從二○○八年金融海嘯的經驗，金融海嘯爆發後，聯準會在一個半月內把聯邦資金利率一口氣砍到○～○．二五％，但股市的跌勢並沒有馬上止住，就是當時市場出現龐大的變現壓力。聯準會後來是透過拆款市場把資金挹注到市場，和全球五大央行聯手，強化美元流動性互換安排。當時美元指數也是從七五．八九點一口氣漲到八九．六二四點，這段期間為期近六個月。這次聯準會和全球九大央行聯手強化美元流動性互換安排，聯準會在聲明中指出，為了提高互換安排，在提供美元資金方面的有效性從七天期操作頻率提高到每天一次。聯準會擺明了，就算是大型主權基金在金融市場出脫資產和變現，聯準會和其他央行都有足夠的美元流動性，來穩定市場機制。

在補足市場的流動方面，聯準會持續透過拆款市場釋出資金流動性，壓低短期市場利率。聯準會也從三月二十日起擴大向貨幣市場共同基金提供流動性的緊急計畫，納入各州和各市政債券基金，緩和被投資機構大量贖回的一級貨幣市場基金壓力，美國財政部還提供一百億美元信貸保護。聯準會成立ＴＡＬＦ，無限制購買公債和商業性抵押貸款證券（ＭＢＳ），確保貨幣市場穩定和針對企業債、商業本票直接挹注資金，甚至買進投資等級ＥＴＦ。美國三個月期市政債券基金殖利率從三月九日起大幅勁揚，足以說明貨幣市場資金流失壓力大。

大型權值股市值大蒸發

從全球前二四大資本市值企業的市值變化來看，從二月二十一日起全球股市大幅下跌以來，高市值的權值股因為流動性充足，這波被主權基金、ＥＴＦ基金和外資大砍股票，蒸發掉很多資本市值。蘋果這段期間市值蒸發三六七○億美元，蘋果資本市值最高時曾經超過一．四兆美元，這次蘋果的市值一度跌破一兆美元關卡形成兆元保衛戰。微軟的資本市值減少三一三○億美元，微軟商品不像蘋果那樣出現中國供應鏈斷鏈問題，還有微軟雲端產品受到的衝擊性比蘋果商品稍好，近期微軟資本市值超越蘋果。

谷歌母公司的Alphabet，這波市值蒸發二八四○億美元，災情也不輕。亞馬遜的電子商務在這次疫情中突出，亞馬遜這波股價的跌幅在大型股中算輕微的。台積電這波股價跌幅不若三星電子跌幅重，近期資本市值超越三星電子。聯準會把利率降到零利率壓縮銀行股業績，讓ＪＰ摩根大通銀行這波股價跌幅很重。

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(中時電子報)