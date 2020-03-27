新冠肺炎持續延燒，病毒擴散至海外後，日本、南韓首當其衝，受到嚴重衝擊，但在南韓確診數不斷上升的同時，日本卻反而呈現停滯狀態，直到近日才出現大量確診案例，對此有留日學生就表示，東京奧運延期1年，所以政府不演了。

一名留日學生今天(26日)在臉書《爆怨公社》指出，距離他上次發文已經過一個月，上次發文時東北淪陷，如今過了一個月，他的居住地岩手周圍包括宮城、秋田與青森都出現疫情，隨著奧運延期後，東京每天疫情都創紀錄，因為已經不需要壓新聞了。

隨著奧運確定延期1年，日本隨即公布了大量確診病例，東京都知事小池百合子也宣布「外出自肅」，當晚日本東京各大超市、便利商店的民生物資包括水、食物、泡麵就遭國民掃購一空，外出自肅也成為日本推特熱搜榜第一。

消息傳至PTT後，不少網友也嘆：「實在太黑暗了」、「再蓋牌啊」、「現在才想到要開牌啊」、「奧運延期，不演了不演了」、「現在認真防疫還來得及嗎」、「要準備封城了」。

(中時電子報)