通靈大師江嘉葉。

「國標舞女王」劉真3月22號病逝北榮，享年44歲，遺照選用她身穿黑色舞衣，翩翩起舞的照片，希望留給外界最美的一面。通靈大師江嘉葉更藉由媒體曝光的照片、影片，自爆在靈堂中觀得劉真魂魄，驚訝劉真竟穿著與遺照相同舞衣，在人群中穿梭起舞，令她也忍不住直呼好美！

江嘉葉自爆觀到劉真魂魄，最令她放心的是，劉真表情平靜愉悅，在父母現身時，更忍不住淚崩、緊緊環抱著母親，低聲說著：「我現在很好，已經不痛了，神仙伯伯幫我治病，給我藥吃，我好多了。」一直默默陪伴著父母，直到父母離開時，她也一路相送。

不過江嘉葉也遺憾未能看到辛龍在靈堂裏頭的影片，因此無法觀得夫婦兩人互動，她僅看到辛龍離開靈堂時，一路相隨的劉真，落淚叮嚀老公辛龍要堅強好好照顧4歲女兒妮妮，「告訴她，媽媽只是到天上伺候觀世音菩薩，媽媽會常回來看她。」場面感人。

民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。

(中時電子報)