黃騰浩在《妖怪人間》飾演特民處外勤偵查員。（公視提供）

黃騰浩在《妖怪人間》與石知田、連俞涵有許多精彩對手戲。（公視提供）

現在的黃騰浩散發不同於以往的自在。（盧禕祺攝）

已有一段沒拍電視劇的黃騰浩，在公視即將推出的新戲《妖怪人間》飾演「特民處」外勤偵查員，劇中看似嚴肅冷酷的他，戲外卻早已走出這個既定螢幕形象，不僅連俞涵封他是劇組的「小貼心」，他也有如被打開幽默熱情開關，變成另一個人，連文青才女、甚至男攝影記者他都敢撩。43歲的他自嘲應該是「年紀大了，加上這幾年受身邊工作夥伴的影響反饋，我現在好像比較洋派啦，抱抱都是真誠的」。

黃騰浩坦言，以前的自己確實比較冷且安靜、給人距離感，話很少，一大部分原因是怕說錯話，所以不知道該怎麼跟人家聊天，只有真的很熟的朋友才會見到他很「鬧」的那一面，不過這兩年他成立自己的公司，身邊有一群有共同理想與打拼目標的夥伴，跟他們相處時很隨性自在，當其他人不覺得他嚴肅甚至兇時，他也比較容易跨出那一步與大家互動。慢慢的，他自己也發現，身邊朋友、工作人員都說他變活潑了，變得容易親近、好相處，很敢開玩笑，工作氣氛也變得滿輕鬆開心的。

他日前和連俞涵一起受訪，聊到綽號話題時，他突然脫口問「那如果我們兩個交往的話，妳會叫我什麼」，當場被笑果然很會撩。不過他說，私底下的自己「比較會撩男生」，撩的方式「很有侵略性，很像國小小朋友那種玩鬧」，例如打招呼時，他會故意弄一下對方「小弟弟」或打屁股，日前就故意逗導演，拍合照時故意從後面「環抱」導演、頭還放在他耳邊，「有感覺他抖一下，哈哈」，不過之前在劇組他常愛玩假裝要「親一下」，只是一遇到比他還敢玩、真的把嘴巴嘟過來的，「我反而會嚇到，就輸了」。

至於跟女生互動，他還是有尺度拿捏，不敢放得這麼開，超怕被誤會性騷擾、吃豆腐，或對人家有意思。

感情狀態單身多年的他，說自己真的很隨緣，沒特別想要身邊有個人或有個伴，因為除了忙表演工作，自己的公司也剛成立，現在想要站穩腳步做事，很多心思都放在工作，「你問我寂不寂寞？我還有太多事情要做，也有很多朋友在身邊。單身久了，發現這樣的生活很自在，我因為也是一個很需要獨處的人」。

他不否認這些年也曾遇到有好感、心儀的對象，但實在不知道怎麼踏出那一步，他談戀愛向來不是一見鍾情型，一定需要有自然話題和契機才有辦法交換聯絡方式、展開下一步；如果女生太主動，他也會怕，覺得太有侵略性，因為以前的女朋友都是先從朋友做起，他是需要時間相處、有聊天、熟悉之後，才會變成男女朋友，「而且我是一個沒有熱戀期的人，交往三個月和交往三年熱度都一樣」。

不過他的不積極、不主動，連身旁的年輕工作夥伴都看不下去，他笑說，有朋友教他怎麼開口跟有好感的女生要聯絡方式：「你就直接跟妹子說：安安，妳好，幾歲？住哪？交換個line！」他一聽嚇傻問：「你們現在年輕人都這樣問的嗎？我不信！真的很蠢耶！」後來才知道對方根本是故意鬧他。突然再問他：「那你有連俞涵的聯絡方式嗎？他愣住笑答：「雖然在劇組還算能聊天，但還沒有交換電話號碼的契機。不過硬跟她要的話，相信她也會給啦！」

(中時 )