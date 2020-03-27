美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國新冠肺炎確診案例不斷飆升，26日正式超越義大利，僅次於大陸。在疫情重災區紐約，中央公園人潮不再。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎確診人數近日暴增，就在26日一舉跨越7萬大關，以74422人，超過歐洲疫情最慘的義大利（74386人），成為全球確診新冠肺炎第二多的國家，僅次於近來疫情明顯受到控制的大陸（81285）。 由於美國新增病例狂飆，早有專家預期，不到一星期內，美國可能即將取代大陸。 (中時 ) #美國 #義大利 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 專家傳真－治療新冠肺炎 「老藥新用」HCQ成熱門話題 04:102020/03/25 產業特刊 新冠肺炎產險理賠 已逾3,000案 04:102020/03/25 金融．稅務 新冠肺炎試劑露曙光 瑞基海洋生技報佳音 04:102020/03/25 產業特刊 美新冠肺炎單日新增確診數破萬 達53268例 07:282020/03/25 國際 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 國際熱門新聞 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 - 國際 確診直逼7萬 醫院爆滿 美快變成義大利 - 國際 日副首相麻生 世界衛生組織應叫“中國衛生組織” - 國際 來真的！美將起訴委內瑞拉總統走私毒品 - 國際 在家悶壞了！西班牙封城後「租狗」正夯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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