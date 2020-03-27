美國新冠肺炎確診人數近日暴增，就在26日一舉跨越7萬大關，以74422人，超過歐洲疫情最慘的義大利（74386人），成為全球確診新冠肺炎第二多的國家，僅次於近來疫情明顯受到控制的大陸（81285）。

由於美國新增病例狂飆，早有專家預期，不到一星期內，美國可能即將取代大陸。

(中時 )