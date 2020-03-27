日職在深夜傳出消息，指出阪神虎投手藤浪晉太郎因為「嗅覺失靈」症狀接受新冠肺炎的PCR檢測，結果出爐為陽性，同隊另外2名未透露姓名的二軍選手曾和藤浪一起吃飯，昨日反應「嚐不出味增湯的味道」因此也接受檢測，結果也同為陽性，日職一下暴增3確診病例。

根據《體育日本》報導，藤浪早在14日與這2位選手吃飯，之後藤浪「嗅覺失靈」，2位選手則出現「味覺失靈」症狀，這2位選手自行駕車至與藤浪同一間醫院接受PCR檢測，結果也都為陽性。

台灣選手呂彥青目前也效力阪神虎二軍，昨日經紀公司透露他身體狀況良好，正配合球團居家隔離一周，不過如今隊上有3名確診病例，狀況不免讓人擔心。同時因為藤浪與這2名選手是在12天前一起吃飯，雖也可能之後在隊上練習時接觸才傳染，但潛伏期間長，不排除可能造成群聚感染。

今日阪神虎將會公布這2名選手的姓名，再加上這件事茲事體大，日職今日也會召開臨時會議，來討論應對方法，進一步情況以及日職是否會取消賽事，都要等候官方說明。

(中時 )