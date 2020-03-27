去年底來台演出的小提琴女神慕特今（27）日在臉書上，發布一段影片，告訴觀眾她得到新冠肺炎的消息，她表示目前人在居家隔離中，期望能完全康復，再和觀眾見面。消息一出，不少樂迷朋友們紛紛要她多保重，祝她早日康復。

慕特在影片中表示，樂迷看到她在家裡的辦公室很整齊，但只有鏡頭照到的地方是整齊的，其他地方一片混亂，「但現在我們大家都有時間整理住處，花時間和所愛的人相處，你們知道我的精神與你們同在，無論是生病的人，或是在隔離中，但相對下還是能開心活蹦亂跳的人，我的精神與你們同在，但我也和你們一樣，遇到了新冠肺炎的問題，因為我被確診了，現在待在家中隔離，期待最終能完全康復。」

慕特表示，「一開始覺得天啊，真是個災難，但我今年56歲也沒有抽菸，所以抽菸的人，不要再抽菸了。」慕特表示，這對藝術家而言，是一種非常艱難的狀態，她會在身體允許的狀況下，持續貼出演奏影片，與樂迷互動，她不忘貼心提醒樂迷，要多保重，「保持健康，保持快樂的心情，享受音樂，相信疫情會過去的。」

台灣樂迷對慕特並不陌生，她去年才來台在北、高兩地演出，同時舉辦音樂講座，和學子們分享演奏心法。

此外，慕特日前才在臉書上，戴口罩錄製影片，演奏一曲〈聖母頌〉，獻給醫護人員，並要粉絲待在家裡防疫，以耐心度過疫情。

(中時 )