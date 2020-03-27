翁美玲、湯鎮業在當時是人人稱羨的金童玉女。(取自東網)

80年代紅極一時的香港女星翁美玲，當年在黃日華版《射鵰英雄傳》中，把黃蓉的古靈精怪與刁蠻任性詮釋地入木三分，一聲清脆地「靖哥哥」迷倒觀眾。未料1985年5月14日這天，「俏黃蓉」翁美玲竟傳家中身亡消息，令粉絲難以置信，將炮口對準當時花名在外的男友、當紅小生湯鎮業。

翁美玲之後再無黃蓉 粉絲大崩潰

「翁美玲之後，再無黃蓉。」翁美玲為了爭取黃蓉這個角色，過程得來不易，那時TVB為了拍攝《射鵰英雄傳》，特地舉行大規模徵選，連原作者金庸都是評審之一。

據悉，翁美玲得知金庸會到場評選，靈機一動，在徵選當天特地換上古裝、手執柳枝，一見到金庸便雙手抱拳說：「桃花島島主之女黃蓉拜見金大俠。」彷彿筆下的黃蓉活生生地出現眼前，令金庸當場嚇了一跳，拍板決定讓翁美玲飾演黃蓉。

翁美玲憑著俏麗外型與出眾的演技，將黃蓉演得活靈活現，隨著《射鵰英雄傳》的播出，與男主角黃日華雙雙爆紅；而站上演藝圈巔峰的翁美玲，不僅事業得意，愛情也美滿，1984年甜蜜認愛「無線五虎」之一的湯鎮業，男帥女美的登對外形，成為大家所羨慕的演藝圈金童玉女。

多年後再談舊情，湯鎮業：清者自清。（取自湯鎮業微博）

翁美玲尋短讓當紅湯鎮業瞬間變渣男

未料1985年5月14日這一天，翁美玲驚傳在家中身亡，粉絲心中26歲的俏黃蓉就此香消玉殞。由於她去世前曾爆出與湯鎮業在化妝室激烈大吵，還哭吼：「我們分手算了！」加上當時翁美玲、湯鎮業又分別與其他人傳緋聞，令外界深信翁美玲乃是為情想不開，湯鎮業瞬間成為人人喊罵的渣男，演藝事業大受打擊，一夕間由港台當紅小生，淪為為餬口接拍三級片度日的過氣男星。

多年過去，湯鎮業對於外界指責他是害死翁美玲的負心漢，從未有一句辯解，直到2011年好友苗僑偉忍不住了，在大陸節目《魯豫有約》為他平反，驚爆翁美玲身亡前與湯鎮業已分手一段日子，極力為好友喊冤，令湯鎮業激動流下男兒淚！

又過了幾年，頂著大光頭、發福身軀受訪的湯鎮業，再一次被問及翁美玲的身亡事件，他緩緩吐出了4字「清者自清」，認為這問題他不回答才是最好答案，不須破壞翁美玲的美好形象，幾十年過去了，他撐得下去，言談間似暗指翁美玲之死，另有隱情。

(中時電子報)