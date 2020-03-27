在新冠肺炎持續延燒，全球經濟大受打擊之際，20國集團(G20)週四(26日)以視訊方式召開緊急會議，決議共同投入大量資源拯救遭到重創的經濟，總金額高達5兆美元。

根據路透社報導，G20是2008-2009年全球金融海嘯之下的產物，這20國影響著全球經濟的脈動，現在主席國是沙烏地阿拉伯，本周四召開了一場90分鐘的緊急視訊會議，討論如何挽救這場經濟危機。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(Salman)會後公開表示，現在首要的任務就是恢復全球的物流系統及供應鏈，民生物品、醫療資源極度仰賴物流運送，一定要維持正常運作才能穩定民心。

各國都同意投入特別預算救經濟，總額加起來超過5兆美元，這金額已超越了2008年金融海嘯後的振興政策總金額了。其中包含了現金、借貸方案等紓困措施，最大手筆的就是川普政府的2兆美元振興方案。

世界衛生組織(WHO)對於這場會議感到高興，總幹事譚德塞表示，這場災難已成為全球衛生及經濟的危機，20國集團有責任及義務帶領全球走出這場經濟危機。

(中時電子報)