英國媒體BBC在週四(26日)報導英國籍女子娜塔莉．道森(Natalie Dawson)及她男友在台灣隔離14天期間猶如監禁，提供的住宿及飲食都非常基本，不實的指控讓台灣網友氣炸，留言灌爆BBC的臉書貼文。外交部也向BBC澄清情侶指控並非事實。事後，BBC刪除了臉書上的貼文，在文章中新增了台灣外交部的說法，但標題仍未修改。

根據BBC的報導，28歲的英籍女子道森和男友皮克斯雷(Rohan Pixley)於3月13日飛離英國，預計在台旅遊數日後，在飛往澳洲參加友人婚禮。當他們14日抵達台灣時，疫情已相當嚴重，他們取消了澳洲的行程，在台停留了四天，18號欲返回英國時，被告知不能離境，隨即被送上救護車，載往隔離檢疫所，「只提供基本伙食，和如同監獄般的住宿。」「每日三餐、品質低落、分量稀少。」「房間髒臭，沒有地方洗衣服。」

對於此指控，外交部向BBC澄清，他們可以選擇繼續住在飯店內隔離，但他們負擔不起多出來的住宿費用，所以同意搬到檢疫所。檢疫所的舒適度自然不如飯店，但也不是監獄般的品質。檢疫所為他們的安排的隔離房一開始是有獨立洗衣間的，但是熱水器有些故障，所以將他們移至另一間房間，而且女子一提出有洗衣的問題時，工作人員立即幫他安排住到高級的房間內。外交部表示，整個過程都盡力協助該名女子完成隔離檢疫的過程，唯一無法滿足他們的是無法讓她及男友同處同一間房間，因為那有違檢疫所的原則。

BBC僅在文章中新增了台灣外交部的說法，但標題仍未修改。不過，BBC在臉書上的貼文已刪除。

(中時電子報)