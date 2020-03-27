精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月27日)的國際新聞重點。

【1】G20特別峰會 習近平籲合作抗疫

史上頭一遭！新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數逼近50萬大關，二十國集團（G20）領袖，26日破天荒召開視訊特別峰會，包括美國總統川普、俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平等，各自說明疫情因應，以及流行病對該國經濟造成的衝擊。

【2】日防衛省在宮古島新部署導彈部隊

日本防衛省26日在沖繩縣宮古島駐地部署了地對空、地對艦導彈部隊。共同社報導指出，這是考慮到軍事行動活躍的中國而加強南西諸島防衛的措施之一。加上去年3月新成立的警備部隊約380人，該駐地規模達到約700人。

【3】火箭再襲巴格達綠區 美國大使館警報響起

中東局勢持續緊張之際，美國駐伊拉克大使館所在的巴格達綠區26日再遭火箭襲擊。伊拉克軍方證實，至少兩枚卡秋沙火箭落入巴格達指揮部附近及美使館，傷亡未明。據報火箭造成爆炸，美國大使館響起空襲警報。

【4】美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假設情況

美國之音報導，在新冠病毒疫情中，解放軍近來在台海周邊活動增加，同時期美國軍機、軍艦也數度出現在臺灣東、西部海域。美國之音報導指出，美中兩軍頻繁的軍事活動可能增加衝突的風險已經引起擔憂。

【5】川普上場 打「世衛組織偏袒中國」

川普在停止使用中國病毒後，昨日再度開砲！他公開表示，世界衛生組織「非常偏袒」大陸，還稱「許多人對世衛的做法感到不高興，覺得非常不公平」。

(中時電子報)