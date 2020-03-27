春分時節，走進台南市麻豆區的果園小徑，會驚喜空氣中瀰漫的清香，原來是春風吹拂、柚花滿開了。我們一起穿越綠色隧道，在柚子樹下野餐、到老冰店裡點一碗刨冰，重新認識麻豆。

果園「5012柚意思」的主人李佳翰，原是飯店主廚，因為捨不得自小穿梭遊玩的阿嬤家柚子園無人接管，於是返鄉務農。他打破農場僅在產季販售果實的傳統，邀請遊客來到產地，認識並體驗農夫辛勤照顧果樹的過程，感受大自然的神奇。

果園舉辦DIY活動，可親自採摘柚花瓣、自製柚花皂。（圖／宋岱融攝）

果園舉辦DIY活動，可親自採摘柚花瓣、自製柚花皂。（圖／宋岱融攝）

今年因氣候影響，柚花開得早，花期預估可到3月底。（圖／宋岱融攝）

果園四季 都能新鮮玩

在李佳翰的策劃下，春天可品嘗果園和蜂農合作的柚花蜜，在柚子樹下唱歌、野餐與露營，夏末一起採收文旦、深秋製作天然的柚子薰香、冬天熬煮柚子果醬，一年四季都能感受台灣農業的年輕氣息，同時呼應了果園的新名稱。他說：「『50』是指阿嬤在五十年前種下第一顆柚子樹，『12 』是表示每年十二個月的甜度與感謝。」

農會超市 特色伴手禮

走出果園，李佳翰迫不及待地帶我們去看今年年初完成時尚變身的「麻豆區農會生鮮超市」。麻豆區農會總幹事孫慈敏說：「三月的柚花節和八月的柚子節，是我們麻豆最大的活動。」她將柚花與小果蒐集起來，製作成柚花紅茶與梅柚片等，推出獨一無二的伴手禮，也讓精品級的嶄新農會門市，成為民眾造訪麻豆時的打卡熱點。

在柚花香環繞的園區製作花影拓印袋，作為獨一無二的紀念品。（圖／宋岱融攝）

入夜後在柚園搭起營火、烤肉露營，是現代人另類的體驗。（圖／5012柚意思提供）

5012柚意思

地址：台南市麻豆區安東里55號

電話：0913-179-075

麻豆區農會生鮮超市

地址：台南市麻豆區新生北路56號

電話：（06）571-8575

龍泉冰店 偶像劇夯景

隨著近期偶像劇《想見你》暴紅，劇中場景被粉絲們一一搜出，其中主角奶奶所開設的「莫家冰店」，現實中正是麻豆的百年老店「龍泉冰店」。從肩挑扁擔起家的龍泉冰店，店內陳設簡樸，拉張竹凳坐在鐵花窗旁，頗有懷舊感；老闆用五○年代的骨董刨冰機，削出沁涼片冰，搭上各種自製配料，小小一碗「綜合冰」，大大滿足旅人的味蕾。

老店第三代媳婦朱淑美，領著我到後頭看黏稠的黑糖粉粿、透光可見細紋的天然愛玉，還有芋頭、仙草、蜜紅豆和醃鳳梨等全由自家親手熬製的配料；她解釋，第一代傳承下來的刨冰吃法，是享用前撒上一瓢麵茶粉，化入冰碗裡更添香氣。

麻豆區農會生鮮超市改裝後，換上清爽明亮的木質調性，打破一般人的既定印象。（圖／宋岱融攝）

保留果肉、果皮浸製而成的柚子和風醬與果醋，用來拌沙拉或沖飲都很清爽。（圖／宋岱融攝）

南方米造 創意古早味

和文旦齊名的麻豆特產─碗粿，是當地最不容錯過的小吃，尤其圓環旁的「南方米造」，絕對值得造訪。店內以紅磚元素結合木質調性的清新風格，加上別出心裁的口味，在麻豆頗有名氣。第五代老闆許韶陽，六年前接手阿嬤「阿嬌姨」的古早味碗粿後，稍微改良配方，創意地將羅勒與迷迭香等香草融入傳統作法，推出「香草碗粿」一砲而紅，時常受邀到台北市松菸文創園區、誠品書店與各大百貨商場擺售，堪稱人氣商號。而添加花椒、豆瓣醬和豆腐乳的「川辣碗粿」，及炊熟後下油鍋、搭配酸奶醬品嘗的「酥炸碗粿」，意外地深受年輕人喜愛。

巧匠舞音 百變台灣鯛

距離市區約十分鐘車程，有一間特色餐廳「巧匠舞音」，老闆李宗銘鑽研台灣鯛養殖與廚藝，累積很多心得；他根據台灣鯛不同部位的特性，研發出紅燒、清蒸、糖醋與鹽酥等二百多道料理，但菜單上只有「一魚七吃」的個人套餐一種，其他菜色如蒲燒鯛魚蓋飯、鯛魚冰花煎餃、黑胡椒鯛魚香腸，以及改良自豪門大菜的鯛魚獅子頭佐娃娃菜等，端看老闆當日心情決定是否供應，但無論傳統作法或創意料理，都值得一試。

「綜合冰」可選5樣配料，或是交給老闆娘代為搭配。（40元／份）（圖／宋岱融攝）

偶像劇《想見你》中，男主角許光漢（左）與施柏宇（右）聚首的「莫家冰店」，就是麻豆的「龍泉冰店」。（圖／衛視提供）

位在麻豆中央市場的「龍泉冰店」，已有百年歷史，所有配料維持店家自製的傳統。（圖／宋岱融攝）

位在麻豆中央市場的「龍泉冰店」，已有百年歷史，所有配料維持店家自製的傳統。（圖／宋岱融攝）

龍泉冰店

地址：台南市麻豆區平等路2-4號（中央市場）

電話：（06）572-1796

南方米造秈稻碗粿

地址：台南市麻豆區新生南路7號

電話：（06）571-3126

巧匠舞音

地址：台南市麻豆區62之21號

電話：（06）571-8411

以不摻水的在來米漿製成的碗粿，口感細緻、米香四溢，充滿傳統風味。（35元／碗）（圖／宋岱融攝）

花生經柚木柴燒熬煮之後，加入豬腳續煮而成的「花生豬腳湯」，也是「南方米造」的招牌菜色。（60元／碗）（圖／宋岱融攝）

碗粿都是老闆許韶陽當日現做，從磨米、配料、炊熟到冷卻放涼，至少得花上2小時。（圖／宋岱融攝）

「巧匠舞音」老闆李宗銘，8年前接手父親的養殖場，以野生放養無毒台灣鯛而聞名。（圖／宋岱融攝）

調整過肥瘦比例的鯛魚獅子頭，配上滑順粉絲及清爽娃娃菜，口感恰到好處。（圖／宋岱融攝）

來去麻豆

開車：走國道1號於麻豆交流道下，往麻豆方向行駛約5分鐘，即可抵達市區。

搭車：搭火車到善化車站之後，轉乘台南市公車橘幹線，約25分鐘可達麻豆。

（繪圖／陳家榆）

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(中時電子報)