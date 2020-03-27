由威廉布倫特貝爾執導、史岱希梅內爾編劇的首集《託陰》中，一名保母受聘前往鄉間老宅，照顧一個名為「布拉姆」的陶瓷娃娃，其雇主視它為真人，餵它吃飯、哄它睡覺，對此不置可否的保母最後發現怪事纏身，直到片末才知原來恐怖真相都在「牆後」。超自然現象獲得充分解釋，但故事仍顯得駭人。

同樣的編導組合，在續集絞盡腦汁想出故事新發展，並請來上一集被砸毀的布拉姆回歸。故事描述年輕夫婦帶著失語的兒子裘德（克里斯多福康佛瑞 飾），住進了這座鄉間大宅，原先鬱鬱寡歡的裘德，與布拉姆一見如故，從此形影不離，但怪事接連不斷，母親麗莎（凱蒂荷姆斯 飾）起先以為是裘德調皮，後來才意識到一家人已遭鬼影纏身。

陶瓷娃娃「布拉姆」在片中是小男孩裘德最好的朋友，但也控制了裘德的心智。（圖／CatchPlay提供）

編導深知首集的成功在於結局翻轉，同樣概念不可二用，為延續布拉姆的生命，他們一開始就選擇顛覆了原先的故事設定，賦予電影真正的鬧鬼情節。但這勢必難以討好首集影迷，少了解謎空間，觀者只能被牽著鼻子走，並且受制於接二連三的突發驚嚇（Jump Scare）。所幸電影仍有好演技撐場，小童星克里斯多福康佛瑞的演出很穩當，因前夫湯姆克魯斯而富有盛名的女星凱蒂荷姆斯，也證明了自己的表演實力，不靠氾濫尖叫聲，同樣能傳遞充分的焦慮與惶恐，表現十分稱職。

《託陰2：布拉姆回來了》上映日期：3月27日

《託陰2：布拉姆回來了》電影海報（圖／CatchPlay提供）

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(中時電子報)