近幾年流行經典電影以數位修復版重新上映，不夠有時代意義、回憶價值的電影，還無法如此再度登上大銀幕呢！1990年上映的美國愛情片《第六感生死戀》絕對有此地位，其引領潮流在30年前就大玩穿越生死的奇幻元素，是許多人的愛情片單中，不可或缺的經典。

當年派屈克史威茲（中）、黛咪摩爾（左）及琥碧戈柏（右）靠著此片，聲勢一飛沖天。（圖／捷傑電影提供）

每當「Oh, my love, my darling,……」這首歌響起時，許多人馬上聯想到經典電影《第六感生死戀》裡，「韋森」與「莫莉」的動人愛戀。當年該片上映時，掀起一陣轟動，儘管從劇情結構來看，只是講述一個普通的生死別離愛情故事，但編劇布魯斯魯賓別出心裁地將故事的發展設置在陰陽之間，借著鬼魂產生一系列的懸念和曲折離奇的情節，巧妙地把恐怖和幽默融合在一起，他曾經在受訪時表示：「當年因為友人不小心將整管純迷幻藥滴在我的舌尖，才讓我在空前迷幻時得到『由鬼的角度敘事』這個想法。」

派屈克史威茲和黛咪摩爾抱在一起拉坏，是《第六感生死戀》的經典橋段，之後還被許多影視作品模仿。（圖／捷傑電影提供）

不管布魯斯魯賓說的是否為真，這個「意外」的靈感，讓他榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎，片中主演們也都水漲船高，男主角派屈克史威茲因此鞏固了A咖地位，女主角黛咪摩爾則躋身好萊塢片酬最高女星，人氣比當時的老公布魯斯威利還要旺，她的短髮造型也成為潮流。至於琥碧戈柏在片中飾演一位靠著詐術騙取金錢的靈媒，生動精湛的演技，令人印象深刻，也在當年一舉奪下奧斯卡最佳女配角獎。

《第六感生死戀》上映日期：3月27日

《第六感生死戀》電影海報（圖／捷傑電影提供）

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(中時電子報)