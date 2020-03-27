曾夢想當「最美警察」的珠寶設計師林宜靜，小時候苦練跆拳道，長大後打工賣珠寶，一頭栽入迷人的璀璨世界。
29歲時，林宜靜以新台幣5萬元接手「亮儷珠寶」，邊賣邊設計珠寶，在新北市新莊區耕耘十多年。2019年大步走，不但與馬來西亞雲頂集團合作，跨入電商領域，更打造客製化會館，攻入金字塔頂端客戶，年營收突破億元。林宜靜展現的「女力」，漸漸被看見。
「這是非賣品！」身材高䠷、長髮披肩的林宜靜，優雅地舉起手中戒指，告訴本刊記者，「裡面的水滴形珍珠，就像包在毛巾中的小嬰兒，象徵每個人都獨一無二，外面包裹著的紅、綠色珠寶是搖籃，代表孩子是父母的心頭寶。」
十一年前，林宜靜接手「亮儷珠寶」時兒子還小，「這個戒指的靈感，來自我的兒子。他六歲前患有熱性痙攣，一發燒就全身抽搐、失去知覺，有時兩眼上吊，甚至口吐白沫；但在他發病前，我為他包尿布的次數，一隻手都數得出來，我一直覺得虧欠他。」
原來眼前這枚戒指，鑲嵌的是「為母之心」。「現在兒子已經是青少年了，長得比我高、身體也很好，我才逐漸釋懷。」林宜靜在她斥資新台幣四百萬元打造的「靜享珠寶會館」中，難掩激動地訴說昔日蠟燭兩頭燒的回憶。
靜享時尚藝術珠寶會館
成立：2019年
服務：預約制、客製化珠寶設計
ＦＢ：EJ靜享時尚藝術珠寶
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(中時電子報)
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